Luciano Coi, chi è la madre di Rudy Zerbi/ Dal flirt con Davide Mengacci ai matrimoni con…

Luciana Coi è la madre di Rudy Zerbi. Quest’ultimo è stato cresciuto prima da Roberto Zerbi, primo marito di sua madre che la conobbe quando era incinta e riconobbe il bambino come suo e poi successivamente da Giorgio Ciana secondo marito della donna. Il suo padre biologico è però il noto conduttore tv, Davide Mengacci. La vita della madre non è stata sotto i riflettori, ogni tanto suo figlio pubblica qualche immagine dove la ritrae sul suo profilo Instagram. L’insegnante di Amici è molto riservato circa la sua vita privata, sul suo Instagram è possibile vedere qualche scatto e immagine del passato. Durante il Natale del 1999 la donna ha spiegato a Rudy Zerbi chi fosse il suo vero padre, poi si è voltata verso la tv, dove c’era una trasmissione di Davide Mengacci. «Quello è il tuo vero papà», gli ha detto.

L’incontro tra Rudy Zerbi e Davide Mengacci

La rivelazione è stata un vero shock per il figlio di Davide Mengacci, che qualche anno dopo è riuscito a incontrare il suo vero padre. Entrambi erano stati invitati ad un party di Mara Carfagna quando si sono ritrovati faccia a faccia. “Ci siamo ritrovati il 3 marzo del 2001 – ha spiegato Davide Mengacci a Maurizio Costanzo – grazie a Mara Carfagna, che a quel tempo lavorava con me e che mi invitò a una festa. Ci andai, era già passata mezzanotte e mi ritrovai davanti a Rudy che mi disse semplicemente: ‘Ciao Davide, io sono Rudy, il figlio della Luciana, la mamma’”. Rudy Zerbi ha poi svelato: “Quando seppi che mio padre era lui ero contento che fosse quel Davide Mengacci che io già guardavo in tv e mi piaceva”. Anche se ammette che ci sono voluti un po’ di anni per trovare il coraggio di affrontarlo.

