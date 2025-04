LE INDAGINI DI LUCIANO GAROFANO

Tra i tanti casi di cronaca nera di cui si è occupato nella sua carriera, per il generale Luciano Garofano quello di Novi Ligure è uno che lo ha segnato particolarmente, al punto tale da non riuscire a dimenticare le macchie di sangue, perché ricordarle gli fa immaginare il fratellino di Erika De Nardo mentre lotta per sopravvivere alle decine e decine di coltellate che stroncarono anche la madre.

Da allora la scienza forense ha fatto progressi importanti, infatti per l’ex comandante del Ris di Parma ora neppure Jack lo squartatore riuscirebbe a cavarsela. Ne ha parlato in una lunga intervista al Corriere, in cui ricorda di essersi occupato di un caso simile: il riferimento è al serial killer Donato Bilancia, che uccise 17 persone nel giro dei sei mesi, in due invece venne catturato. Riflessioni che fa essendo in congedo dai carabinieri, ma in realtà non ha mai smesso di lavorare, anzi sostiene di lavorare più di prima, con la missione di sempre: fare il “ricercatore a scopo di giustizia“.

La sua carriera è stata luminosa: si è occupato anche delle indagini sulla strage di Capaci, raccogliendo da Santino Di Matteo la notizia che voleva collaborare con la giustizia, ma la sua svolta corrisponde al momento in cui prese la guida del Ris di Parma: fu Luciano Garofano a introdurre l’uso delle tute per effettuare i sopralluoghi, insieme a guanti e mascherine, così da proteggere la scena del crimine.

DA GARLASCO AL MISTERO DEI FRATELLINI DI GRAVINA

Tra i casi di cronaca nera importanti in cui è stato coinvolto che ne sono molti, anche la strage di Erba, il delitto di Cogne, quello di via Poma, il rapimento del piccolo Tommy, la morte di Ciccio e Tore e il delitto di Garlasco. Sulla riapertura di quest’ultimo caso ha le idee chiare: il generale Luciano Garofano ha ribadito la sua posizione, cioè che il Dna usato nella perizia del 2014 non può essere attribuito a nessuno, neppure ad Alberto Stasi, né ad Andrea Sempio.

Irrisolto è invece il caso dei due fratellini di Gravina, ma l’ex capo del Ris di Parma è convinto che con i recenti progressi della scienza si possa scoprire la verità. “Ma purtroppo il giudice non ha voluto riaprire. Peccato“. Luciano Garofano ritiene che i due bambini siano finiti nella cisterna mentre giocavano con altri bambini che ora sono uomini e potrebbero raccontare come andarono le cose.

IL CONGEDO ANTICIPATO

Nella parte finale dell’intervista c’è spazio anche per una confessione sul momento più difficile della sua vita, quando è stato indagato per peculato, truffa e falso. Quindi, si congedò in anticipo, ma con grande amarezza. Poi la vicenda non arrivò neppure al processo, perché venne archiviato tutto prima. Ora se potesse, Luciano Garofano tornerebbe subito alla guida del Ris, “anche gratis“.