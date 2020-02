Luciano Gaucci è morto/ Addio all’ex presidente del Perugia: era gravemente malato

Luciano Gaucci è morto, l’ex presidente del Perugia si è spento all’età di 81 anni a Santo Domingo. Imprenditore e dirigente di società ippiche e calcistiche, Gaucci era gravemente malato da tempo e si è spento in Repubblica Dominicana, dove era scappato per sfuggire alle accuse di bancarotta fraudolenta dopo il fallimento del Grifo nel 2005. Un personaggio molto amato dagli appassionati di calcio per i suoi modi e per le sue eccentricità, per i suoi colpi di genio ma anche per le sue follie. Vice di Dino Viola alla Roma, Gaucci ottenne grandi fortune con il Perugia: una promozione dalla C1 alla B, due promozioni dalla B alla A, una semifinale di Coppa Italia (2002-2003), un successo nella Coppa Intertoto 2003 e la partecipazione alla Coppa UEFA 2003-2004. È stato anche proprietario di Viterbese, Catania e Sambenedettese.

LUCIANO GAUCCI E’ MORTO, LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO

La storica lite con Matarrese, gli acquisti pazzi e le scommesse vinte: Luciano Gaucci ha lasciato un buon ricordo in molti appassionati di questo sport. Fu lui a lanciare allenatori come Serse Cosmi e Stefano Colantuono, senza dimenticare che è stato il primo a puntare su una allenatrice: nel 1999 chiamò infatti Carolina Morace alla guida della Viterbese. Indimenticabile la decisione di licenziare in tronco Ahn, attaccante coreano che eliminò l’Italia ai Mondiali del 2002. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, a partire da quello di Gianluca Di Marzio: «Se ne va Luciano #Gaucci, un presidente unico nel suo genere». Questo il saluto della Viterbese: «La A.S. Viterbese si unisce al dolore della Famiglia Gaucci per la scomparsa di Luciano, storico Patron della Viterbese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA