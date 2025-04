Luciano Ligabue, ecco chi è il fratello Marco: anche lui canta e scrive

Due fratelli famosi e uniti dalla musica. Luciano Ligabue e Marco Ligabue sono entrambi artisti a tutto tondo, divisi tra la scrittura e le canzoni. Per quanto riguarda il fratello del celebre artista di Piccola Stella senza Cielo, infatti, la carriera non è stata così lineare, e sebbene oggi sia anch’egli un cantautore, tutto è iniziato in modo molto graduale con qualche blocco nel corso del tempo. Siamo nel 2012 e dopo aver fatto per lunghi anni parte della band “Rio“, Marco decide di sfondare come solista.

Arriva però un “fantasma” che non aveva mai affrontato a dovere, quello del confronto con il fratello: “Per me è stato sempre un punto di riferimento importante“, aveva raccontato a La Gazzetta di Modena, “ho sempre supportato Luciano all’inizio della sua carriera“. Infatti, se ve lo steste chiedendo, il loro rapporto è sempre stato meraviglioso, e come spesso ha svelato Marco, è riuscito a smarcarsi da quel blocco di essere “il fratello di”, riuscendo a costruirsi una sua identità. Amatissimo dal pubblico, è famoso per diverse canzoni come il suo brano del cuore, “Ogni piccola pazzia“.

Marco Ligabue non si è fermato alla musica. Nel 2020 ha anche avuto l’idea di scrivere un libro dal titolo – forse – provocatorio “Salutami tuo fratello“. Un progetto nato per caso, dice lui stesso, che si è accorto di volta in volta che quelle pagine scritte con passione potevano diventare un vero e proprio libro. Perchè si intitola così? Ecco cos’ha spiegato il cantante: “Alla fine ho deciso che si sarebbe intitolato con la frase che più ho sentito durante la mia vita: “Salutami tuo fratello“. Marco Ligabue fa anche parte dei City Angels, gruppo di volontariato milanese che aiuta i senzatetto a rientrare nella società.

Riguardo al rapporto con Luciano Ligabue, sappiamo che Marco ha raccontato di loro come due fratelli che si sono conosciuti “dieci anni dopo“, data la loro differenza d’età. Strutturatosi il loro rapporto, non hanno mai smesso di collaborare insieme e di fare sacrifici per la musica: i due vanno insieme nei tour e condividono l’amore per il rock. Del resto, i loro genitori sono nati respirando le note dal vivo di Vasco Rossi e Pavarotti, essendo loro i titolari di una famosa balera dal nome di “Concordia“. “Da lì”, dice, “è iniziato tutto”.