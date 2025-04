Colei che ha conquistato Luciano Ligabue, celebre cantante e rocker italiano è la bellissima Barbara Pozzo. I due si sono sposati nel 2013 dopo una relazione precedente e oggi il loro amore è più forte che mai- Ma andiamo a conoscere meglio chi è la moglie di Ligabue, le sue origini, l’età e cosa fa oggi a livello professionale. Classe 1965, Barbara Pozzo è nata a Biella anche se sin da ragazza ha deciso di trasferirsi a Milano, conosciuta per le innumerevoli opportunità lavorative.

Nel capoluogo lombardo, Barbara Pozzo è diventata una fisioterapista ma non si è fermata qui: innamorata della materia, è volata per un certo periodo a Parigi specializzandosi in riflessologia e meditazione data la sua enorme passione per le discipline orientali mixate a quelle che conosciamo in occidente. Oggi, la moglie di Luciano Ligabue è anche una blogger seguitissima e molto attiva sui social nel parlare della sua professione. Ma passiamo ora alla parte più curiosa di tutto ciò, ovvero come si sono conosciuti Barbara Pozzo e Luciano Ligabue. Curiosi di scoprire tutto sul loro primo incontro?

Come si sono conosciuti Barbara Pozzo e Luciano Ligabue? Il primo incontro a “lavoro”

La storia di Luciano Ligabue e Barbara Pozzo è molto particolare. Entrambi si trovavano a Treviso, prima che si tenesse un concerto del cantante. Lei, casualmente si trovava in Veneto per lavoro, e quella stessa sera doveva occuparsi proprio dell’artista. Ecco cos’ha detto a riguardo: ” “L’incontro è stato casuale, ma almeno per me travolgente. È successo prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar”. Poi ha continuato: “Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda ho capito di aver incontrato la persona che mi avrebbe completato”. Insomma, una semplice serata è riuscita a cambiare la loro vita per sempre.

Qualche tempo fa Luciano Ligabue aveva raccontato di aver pensato di lasciare il suo lavoro per proteggere la sua famiglia dall’accanimento mediatico al quale un personaggio come lui è sottoposto ogni giorno. Così non è stato, fortunatamente, e ha continuato ad esibirsi come sempre. Barbara Pozzo, sua adorata moglie, ha vissuto tutte le sfide della vita con lui e ha iniziato ad esprimersi anche attraverso la scrittura pubblicando diversi libri. Insomma, una coppia di creativi, di artisti che hanno formato una splendida famiglia.