Luciano Ligabue, fratello di Marco Ligabue/ “Per me è bello camminare al suo fianco”

Luciano Ligabue è il fratello maggiore di Marco Ligabue, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Luciano è nato a Correggio (Reggio Emilia) il 13 marzo 1960. Dopo un diploma di ragioneria ed esperienze lavorative di ogni tipo, nel 1988 propone a Pierangelo Bertoli “Sogni di rock’n’roll”, incisa dal cantautore emiliano nell’album “Tra me e me”. Pochi mesi dopo vince il Concorso Provinciale “Terremoto Rock”, il cui primo premio è l’incisione di un 45 giri: “Bar Mario” e “Anime in plexiglass”, che rappresenta il punto di partenza della discografia di Ligabue. Nel 1990 esce il primo disco “Ligabue”, con “Balliamo sul Mondo” vince il Festivalbar Giovani.

Escono “Lambrusco, coltelli, rose & popcorn”, “Sopravvissuti e sopravviventi”, “A che ora è la fine del mondo?”, nel 1995 la consacrazione con “Buon compleanno Elvis”. Tra gli altri dischi ricordiamo “Su e giù da un palco”, “Miss Mondo”, “Giro d’Italia” e “Nome cognome”. Ligabue ha anche diretto tre film: “Radio Freccia”, “Da zero a dieci” e “Made in Italy”. Si è esibito tre volte a Campovolo: nel 2005, 2015 e 2022, per celebrare i 30 anni di carriera. Il suo ultimo disco è “7”, uscito nel 2020.

Marco Ligabue ha scritto il suo primo libro “Salutami tuo fratello – cronache spettinate di un rocker emiliano”, in cui parla anche del suo rapporto con il fratello maggiore Luciano. “La prima chitarra me la regalò Luciano. Fu lui ad accendere la scintilla. Ma la musica l’avevamo nel Dna, si era formato nella balera dei miei”, ha raccontato Marco Ligabue a Segnali Sonori. E ha aggiunto: “Ho vissuto molto tempo accanto a Luciano, da lui ho imparato molte cose. Ho cercato di lavorare sempre a testa bassa, con caparbietà. Non ho mai vissuto il nostro rapporto con un senso di disagio. Ci vogliamo molto bene. Luciano è meno espansivo, ma quando parla è molto centrato. Dà peso ad ogni singola parola. Per me è molto bello camminare al suo fianco e vivere questo percorso insieme”. Nel corso della sua vita è stato spesso visto come “il fratello di”: “Il mio nome suscita curiosità, ma anche diffidenza. Molti si accostano a me con pregiudizi, “ah, è lì per il fratello famoso”. C’è un paragone già prima di iniziare”, ha confessato il fratello di Luciano. ll 2 giugno 2022 a Campovolo, in occasione del 17° raduno del Ligabue fan club, i due fratelli hanno cantato insieme “Sogni di rock ’n’ roll”.

