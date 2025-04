Nonostante insieme a Vasco Rossi e pochi altri Luciano Ligabue sia il re della musica rock in Italia, anche lui ha vissuto alcuni momenti difficili che hanno rischiato di allontanarlo dalla musica. Qualche anno fa, infatti, i fan si sono ritrovati spiazzati di fronte ad un annuncio del cantante, il quale aveva annunciato la sospensione del suo tour “Made in Italy 2017“. Un colpo grosso per chi pensava di assistere ai suoi straordinari concerti, ma come spesso capita ai cantanti, c’è bisogno di prendersi cura della propria salute.

“Ho la malattia professionale dei cantanti“, aveva fatto sapere Luciano Ligabue su Facebook, demoralizzato dal non poter vedere il suo pubblico e cantare insieme ai fan le sue canzoni. Il problema riguardava la corda vocale sinistra: “Ho avuto bisogno di farmi visitare ovviamente il giorno dopo e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire…“. Così aveva esordito l’artista sui social, svelando di avere un polipo intracordale. Dunque, per un periodo non avrebbe potuto cantare, facendo slittare dalla primavera all’autunno i suoi concerti.

Luciano Ligabue e quel tour sospeso per la malattia: “Ho bisogno di riprendermi…“

Luciano Ligabue si è sottoposto ad un’operazione alle corde vocali per togliere un polipo. All’epoca dei fatti, aveva spiegato al pubblico che si trattava di un intervento piuttosto semplice che però lo avrebbe portato a doversi fermare per qualche mese in modo da recuperare per bene l’uso della voce: “Ecco, io voglio ripartire da quest’idea, ho bisogno di un po’ di mesi per rimettermi in sella ma lo farò. E quindi ci vediamo a settembre per il tour di Made In Italy“. Ovviamente, la sospensione di un concerto di Luciano Ligabue non è stata cosa da poco, ma dall’autunno in poi il cantante ha recuperato alla grande, passando per tutta Italia con concerti magnifici.