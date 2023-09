Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia/ Lui: “l’amo infinitamente, è una persona meravigliosa”

Luciano Mattia Cannito e l’incontro con Rossella Brescia: da Carmen ad Amici

Luciano Mattia Cannito è il compagno di Rossella Brescia. Un grande amore quello nato tra il coreografo ballerino e la bellissima ballerina, volto noto di tantissimi programmi di successo di Maria De Filippi. Proprio grazie a Queen Mary entrambi hanno raggiunto una grandissima popolarità partecipando al programma “Amici di Maria De Filippi”. I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro come ha raccontato il famoso ballerino e coreografo di fama internazionale dalle pagine di sipario.it: “ci siamo incontrati non per Amarcord, ma per Carmen. L’avevo invitato Rossella a danzare il ruolo di Carmen. Lei è riuscita a dare al ruolo quel tocco selvaggio che cercavo da tempo”.

Proprio ricordando quel ruolo interpretato da Rosella Brescia, il compagno ha ricordato: “mi ha sorpreso il suo essere una ballerina straordinaria, con doti fisiche bellissime e una grande passionalità e potenza interpretativa. Una leonessa da palcoscenico”. Successivamente i due hanno lavorato ancora insieme allo spettacolo Amarcord: “un’altra fortunatissima produzione. Rossella era bellissima nel ruolo felliniano di Gradisca e anche lì la sua fisicità che non era quella tipica della ballerina classica accademica, si addiceva perfettamente al ruolo”.

Luciano Mattia Cannito e l’amore per Rossella Brescia

Che dire: Luciano Mattia Cannito e Rossella Brescia fanno coppia fissa da tantissimi anni oramai. Un amore nato grazie alla danza, una passione che hanno entrambi trasformato in un lavoro. “Rossella Brescia è una ballerina molto atipica, diversa dal classico stereotipo dell’immaginario collettivo…” – ha detto il famoso ballerino e coreografo che ha lavorato su tutti i più importanti palcoscenici internazionali. Dal Metropolitan di New York, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Orange County Performing Arts Center di Los Angeles. Non solo, vanta lavori anche con: Place des Artes di Montréal, Teatro dell’Opera di Roma, Grand Theatre de Bordeaux, Tulsa Ballet, la carriera di Cannito è davvero internazionale.

Infine parlando proprio della ballerina e showgirl ha confessato: “sono legato a lei sentimentalmente e l’amo infinitamente perché è una persona meravigliosa e non solo bellissima. La verità è che Rossella è bellissima dentro ancor prima che fuori. La nostra vita sentimentale è felicissima, siamo due entità artistiche ben distinte, a volte ci incontriamo e lavoriamo insieme e tante volte ognuno ha la propria attività professionale che prosegue autonomamente. Rossella è uno degli incontri più belli della mia vita, sia dal punto di vista artistico che da quello umano!”.











