Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia/ “Un figlio non è mai arrivato..”

Luciano Mattia Cannito è il noto compagno di Rossella Brescia. A farli incontrare, manco a dirlo, l’amore per il ballo. Da allora non si sono mai lasciati e sono passati oltre dieci anni tra lavoro e vita privata ma sempre lontani dal mondo del gossip nonostante la loro notorietà. Galeotto fu proprio il teatro e, in particolare, la Carmen dove la Brescia era ballerina protagonista. Nonostante il loro amore e il loro lungo rapporto, sembra che i due non siano riusciti ad avere un figlio anche se ci hanno provato molto, come la stessa ballerina ha raccontato. In un primo momento ci sono stati un po’ male ma poi hanno deciso di desistere prendendo la vita come viene. Ma chi è Luciano Mattia Cannito e che lavoro fa adesso?

Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia, chi è e che lavoro fa?

Coreografo e regista a livello internazionale, classe 1962, Luciano Cannito è stato spesso in tv ad Amici sia come professore che come giudice esterno. Originario dell’Isola del Liri, in provincia di Frosinone, ha amato la danza sin da piccolo, fino ad arrivare ai massimi livelli non solo come coreografo ma anche come regista firmando i balletti come Carmen, Marco Polo, Franca Florio, e prendendo il posto di direttore artistico prima al San Carlo di Napoli e poi al Massimo di Palermo. Oggi è il direttore artistico della Compagnia Centro di danza Balletto di Roma. Molti si chiedono quando lui e Rossella Brescia convoleranno a nozze ma ancora non ci sono notizie a riguardo anche se la ballerina, ospite in tv, si era detta possibilista. Oggi sarà ospite di Affari Tuoi Viva gli Sposi e a quel punto, proprio davanti ai due promessi che giocheranno questa sera, potrebbe dire la sua a riguardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA