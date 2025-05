La fine della storia d’amore tra Luciano Mattia Cannito e Rossella Brescia è stata per molto tempo sulle prime pagine di tutti i magazine di gossip (e non solo). Un grande amore quello nato tra la ballerina professionista e il coreografo, regista e direttore artistico, Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli. Dopo 20 anni d’amore i due hanno deciso di separarsi mettendo così la parola fine ad una relazione bellissima. In realtà a decidere di metterci un punto è stato proprio Luciano Cannito che si è ritrovato a non provare più gli stessi sentimenti. Proprio la Brescia, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato: “erano cambiati i suoi sentimenti, ma non voglio colpevolizzarlo”.

Rossella Brescia/ La ex ballerina di Amici di Maria De Filippi: "la danza mi riempie di gioia"

La Brescia ha prontamente chiarito che non c’è stato alcun tradimento né tantomeno la presenza di un terzo incomodo, ma semplicemente è cambiato l’amore. “Mi amerà per tutta la vita ma come una sorella o una figlia” – ha precisato la ballerina.

Rossella Brescia e la fine della storia con Luciano Mattia Cannito: perchè?

Secondo Rossella Brescia tra i motivi che potrebbero aver causato la fine dell’amore con l’ex Luciano Mattia Cannito c’è sicuramente l’assenza di conflitto del tutto assente nella loro coppia. Nonostante una fortissima complicità fatta di sguardi di intesa, alla fine qualcosa si è rotto portando il coreografo, regista e direttore artistico a prendere una strada differente. La Brescia parlando di come una storia va protetta ha confessato: “ci siamo allontanati, l’amore va annaffiato sempre come si fa con una piantina”.

Rossella Brescia/ La ballerina e conduttrice: "numeri violenza contro le donne sono ancora spaventosi"

La ballerina e conduttrice ha cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto con l’ex compagno, ma ad un certo punto non c’era altro che potesse fare. “Ho combattuto e ho fatto di tutto per salvare il rapporto” – ha dichiarato la Brescia che ha concluso dicendo – “oramai non era più felice con me”.