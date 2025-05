C’eravamo tanto amati: è il caso di Luciano Mattia Cannito e Rossella Brescia che dopo 20 anni d’amore si sono lasciati. La ballerina e coreografa, volto noto di Amici di Maria De Filippi, è stata legata per tantissimi anni al coreografo, regista e direttore artistico conosciuto proprio grazie al suo lavoro. Un’intesa perfetta tra i due che hanno vissuto una bellissima storia d’amore, ma dopo circa 20 anni i due hanno comunicato la fine dell’idillio. A concludere la storia è stato il coreografo e regista come ha raccontato proprio la Brescia che ha dichiarato: “per lui erano cambiati i sentimenti, ma non bisogna colpevolizzarlo”.

La Brescia ci ha tenuto sin da subito a precisare che tra loro non c’è stata alcun terzo incomodo, anzi resterà per sempre un bellissimo sentimento ma differente. Tra le cause della fine dell’amore la ballerina ha ipotizzato anche l’assenza del conflitto che si sa in una coppia può essere importante per tenere alto il rapporto.

Rossella Brescia e Luciano Mattia Cannito perchè si sono lasciati?

Rossella Brescia e Luciano Mattia Cannito erano molto complici e si capivano al volo; una complicità che a lungo andare ha spento qualcosa visto che la ballerina ha precisato: “è mancato il conflitto sano, tra due persone che si vogliono bene”. La Brescia ha cercato anche di recuperare e ricostruire il rapporto, ma invano. “Sono una combattente, credo di aver fatto di tutto per salvare questo rapporto” – ha detto la ballerina che ad un certo punto si è dovuta rassegnare ammettendo che l’ex compagno non era più felice al suo fianco.

Infine parlando proprio dell’ex ha detto: “voglio bene ai miei ex, sono pezzi della mia vita”. Oggi la Brescia è felicemente single, ma continua a credere nell’amore anche se ha confessato di non credere più al sogno di vivere una bella storia d’amore.