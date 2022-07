Luciano Nizzola, morto l’ex presidente Lega Calcio/ “Con lui gli anni d’oro Serie A”

E’ morto nel pomeriggio di martedì 19 luglio Luciano Nizzola, avvocato noto soprattutto per il suo ruolo di presidente della Lega Calcio negli anni d’oro della Seria, dal 1987 al 1996 e successivamente numero uno Figc fino al 2000, quando le squadre tricolori dominavano l’Europa e il mondo intero. Luciano Nizzola, come si legge sull’edizione online di SkyTg24, aveva 89 anni, anche se le cause della sua morte non sono state rese note. Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo dell’ex numero uno della Federcalcio italiana, a cominciare da quello della Lega Serie A, che attraverso una nota ha sottolineato che “sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa”.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina sul sito ufficiale della Federcalcio, aggiunge: “Il mondo del calcio saluta un dirigente galantuomo, il suo spirito di servizio e la sua disponibilità hanno segnato un’epoca. Nei diversi ruoli che ha ricoperto, si è distinto anche per l’impulso deciso che in quegli anni è stato impresso al nostro sistema”.

LUCIANO NIZZOLA, MORTO L’EX PRESIDENTE LEGA CALCIO: FU ANCHE AD DEL TORINO

Durante la sua presidenza alla Lega, Luciano Nizzola ha facilitato l’avvicinamento del calcio italiano al mondo delle pay-tv a inizio anni ’90, una delle principali rivoluzioni del calco moderno.

Al cordoglio per Luciano Nizzola si è unito anche il Monza, che attraverso una breve nota pubblicata sulla sua pagina Twitter ha scritto: “Il Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Luciano Nizzola, presidente della Serie A dal 1987 al 1996 e della Figc dal 1996 al 2000. Particolarmente addolorato l’Amministratore Delegato Adriano Galliani che lo ricorda commosso”. Nato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Luciano Nizzola era un grandissimo appassionato di calcio, e fra il 1982 e il 1987 era stato anche amministratore delegato del Torino.

