Luciano Nobili bloccato da auto davanti la porta/ Denuncia: “Sequestrati in casa”

Luciano Nobili, ex deputato: “Bloccato in casa”

Disavventura per Luciano Nobili, ex deputato che davanti il portone di casa, a Roma, ha trovato una macchina parcheggiata che impediva l’ingresso e l’uscita dalla porta. Il suv era parcheggiato esattamente davanti al portone del palazzo dove abita Nobili, l’ex deputato e dirigente romano di Italia Viva, che ha dovuto scavalcare l’automobile per uscire di casa.

Lo stesso Luciano Nobili ha denunciato l’accaduto sul suo profilo Instagram: “Ieri sera, mentre volevo andare con mio figlio a partecipare all’iniziativa della notte bianca dei Musei in Musica, ho avuto la sventura di imbattermi nel record mondiale dell’inciviltà, nel campione del mondo della maleducazione e dell’idiozia. Un genio aveva ben pensato di parcheggiare il suo suv esattamente davanti al portone del palazzo in cui abito“.

Luciano Nobili denuncia su Instagram: “Persone avevano urgenza di uscire o tornare”

Il post di denuncia di Luciano Nobili, ex deputato, è proseguito così: “E invece con diverse persone che avevano urgenza di uscire o di tornare a casa in uno stabile in cui vivono bambini piccoli, persone anziane, persone che hanno bisogno di assistenza, siamo rimasti bloccati. Sequestrati in casa, o senza la possibilità di farvi rientro, sotto la pioggia battente. Ringrazio la polizia e i vigili per l’intervento, ma sono state diverse ore poco piacevoli per tante persone a causa di un furbacchione che ora dovrà rispondere della violenza che ci ha usato. Non abituiamoci all’inciviltà“.

A rispondere sotto il post dell’ex deputato Nobili è stato Luigi Di Maio, che ha commentato: “Che imbecille! Neanche pensandoci si riuscirebbe a fare una cosa del genere”. Tanti, sotto il post Instagram, i commenti indignati: in molti auspicano che all’automobilista venga fatta una multa salata in modo da imparare le regole della strada e la buona educazione.











