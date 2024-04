Luciano, papà di Samuel Peron piange per il figlio all’Isola dei Famosi 2024/ “Orgoglioso di te, sei grande”

Samuel Peron parla del rapporto col papà Luciano all’Isola dei Famosi 2024

Momento molto toccante per Samuel Peron nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, che parla del rapporto con papà Luciano. Il ballerino e maestro di danza, in un filmato mostrato in onda, parla della sua famiglia, dicendosi fiero di essere cresciuto con due genitori come i suoi.

“I miei genitori sono stati un bellissimo esempio, – spiega Peron – devo tantissimo a loro, perché hanno fatto tantissimi sacrifici e spero di ricompensarli nella maniera giusta. Mio padre sa quanto sono orgoglioso di lui, e spero lo sia anche lui di me.” Poi ha continuato: “I miei genitori mi hanno insegnato tantissimo, ad essere sempre forte, però soprattutto da quando è nato mio figlio Leonardo mi si è aperta una finestra emozionale grande. È bellissimo, è bello ritrovarsi anche in queste fragilità e riscoprirsi.”

Luciano sorprende il figlio in diretta all’Isola dei Famosi 2024

Commozione poi in diretta per Samuel Peron anche per il ricordo della mamma, venuta a mancare non molto tempo fa. In lacrime in studio c’è anche papà Luciano, che scambia due parole col figlio, dicendosi fiero di lui: “Devi essere orgoglioso di te, per quello che stai facendo e stai dimostrando. Vai avanti così che sei grande. Ti voglio bene.” sono le parole dell’uomo, che lasciano commosso anche il figlio in Honduras.











