Luciano Pavarotti, chi era il grande tenore originario di Modena? L'amore per il canto e i successi nella musica: nel 2007 l'addio doloroso

La carriera di Luciano Pavarotti ha visto lo straordinario tenore italiano vincere alcuni dei premi più prestigiosi al mondo, ottenendo al esempio sei Grammy Awards di cui un Grammy Legend Awards per il suo incredibile talento. Il “Maestro”, nonostante la sua naturale propensione per la musica e la sua passione, in gioventù si è dedicato ad altro. Prima di fare musica, infatti, ha studiato per diventare un docente di educazione fisica, con l’obiettivo di insegnare alle scuole elementari. Dopo essersi iscritto all’ISEF di Bologna, però, ha continuato a prendere lezioni di canto con Arrigo Pola, tenore, e dopo ancora con il maestro Ettore Campogalliani. Proprio in quegli anni Pavarotti ha compreso che il suo grande talento non poteva essere sprecato, cominciando così a cantare e a far musica come attività primaria.

Il primo grande riconoscimento, per Luciano Pavarotti è arrivato nel 1961 nel corso del Concorso internazionale Achille Peri di Reggio Emilia, a pochi passi da casa per lui, originario di Modena. Proprio in quegli anni, infatti, il tenore ha ottenuto la sua consacrazione, grazie alla vittoria di quel concorso. Nello stesso anno, l’artista ha ottenuto il ruolo di Rodolfo ne “La bohème”, salendo sul palco del Teatro Municipale di Reggio Emilia. Negli anni successivi è arrivato a calcare i palchi più importanti al mondo, come quello del teatro Alla Scala di Milano, della Royal Opera House di Londra, passando ancora per Catania, Edimburgo, Vienna, Parigi e tanti altri ancora.

Luciano Pavarotti, chi era: l’amore per Nicoletta fece scalpore

Negli anni Sessanta, poi, per Luciano Pavarotti è arrivata anche l’America. Nel 1967 si è esibito alla San Francisco Opera, sempre nel ruolo di Rodolfo, mentre nel 1972 è stata la volta di New York. Proprio tornato da New York, qualche anno più tardi, rischiò di morire in un incidente aereo del volo TWA 842, rimanendo per fortuna illeso all’aeroporto di Malpensa. Pavarotti è morto poi nel 2007.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, il tenore è stato sposato con due donne e ha avuto quattro figlie. La sua prima fidanzata, Adua Veroni, è stata poi anche la sua prima moglie: le nozze, nel 1961, hanno portato alla nascita di Lorenza, Cristina e Giuliana. Nel 1994 venne invece fuori la relazione tra Pavarotti e la giovane dirigente del mondo dello spettacolo Nicoletta Mantovani: dopo il divorzio, sposò proprio la sua seconda moglie, che nel 2003 lo ha reso papà di Alice, la sua quarta figlia.

