La figlia di Luciano Pavarotti è cresciuta e assomiglia sempre di più alla mamma Nicoletta Mantovani. Oggi è diventata bellissima come non mai.

Il compianto tenore ha incontrato colei che sarebbe diventata la sua seconda moglie molti anni fa. Il loro è sempre stato un amore molto intenso e duraturo, che è riuscito ad andare oltre i pregiudizi della società. A separarli c’erano 35 anni di differenza, che non sono mai stati un problema per la coppia. D’altronde, nel corso della loro vita, entrambi hanno dovuto affrontare diverse difficoltà. Appena 6 mesi dopo dall’inizio della loro storia, Nicoletta scoprì infatti di essere affetta dalla sclerosi multipla. Luciano le disse: “Fin qui ti ho amato. D’ora in poi ti adorerò“. Il cantante lirico è quindi stato importantissimo per lei, che ha dovuto sottoporsi negli anni a diverse terapie tradizionali e sperimentali, in modo da tenere sotto controllo la malattia.

Helena Prestes: "Ecco quando ho capito che desideravo Javier e non Zeudi"/ Confessione al Grande Fratello

Il periodo più brutto è però arrivato con la morte di Pavarotti, che ha lasciato su questa Terra un’eredità bellissima, cioè lo sguardo dei suoi figli. Ad esempio la più piccola – Alice – continua ad assomigliare sempre di più alla mamma e sta crescendo benissimo. In rete è infatti spuntato qualche suo scatto, che la ritrae in perfetta forma e bellissima.

Javier Martinez e Alfonso D'Apice, amicizia in crisi?/ Tensione post Grande Fratello: il gesto spiazza i fan

Chi è Alice Pavarotti e cosa fa oggi

Il tenore è scomparso nel 2007, all’età di 71 anni e a causa di un tumore al pancreas contro cui stava combattendo ormai da tempo. Con la sua morte è andato via un pezzo importante della musica italiana ed è rimasto un vuoto incolmabile nella vita di coloro che lo hanno amato. In vita ha infatti avuto ben 4 figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana sono nate dal suo primo matrimonio con Adua Veroni, mentre l’ultimogenita Alice è venuta al mondo dalle seconde nozze con la bellissima Nicoletta Mantovani. Proprio la ragazza è apparsa, in più occasioni, sui vari giornali di gossip e tutti sono rimasti stupiti per la sua bellezza.

Mariavittoria stronca Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ "Sei un macigno pesantissimo"

La giovane ha 22 anni e, dalle foto circolate sul web, si vede lo stesso portamento del padre e la bellezza tutta ereditata alla sua mamma. Al momento, Alice vive a Bologna e lì studia Sviluppo e cooperazione internazionale. Qualche tempo fa, si è anche recata – insieme ad un amico – a Kongsfjord, nella Contea di Finnmark in Norvegia, ad ammirare l’aurora boreale. Lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori, tanto che non sono mai stati rivelati dettagli in più sulla sua vita privata.

Quando aveva 18 anni, si è presentata sul palco di un concerto organizzato in onore di suo padre per il 14esimo anniversario della morte. L’evento si è tenuto nel parco della casa-museo di Santa Maria Mugnano, a Modena, e per lei ha rappresentato un momento davvero speciale. “Ci tenevo a viverla in modo diverso rispetto agli altri anni. Non più solo da spettatrice: desideravo esserne parte“, ha raccontato Alice durante una dichiarazione rilasciata per Il Corriere della Sera. Lei stessa ha anche svelato di esse molto appassionata di rock e di amare, tra le collaborazioni del papà, i duetti con Dolores O’Riordan, Celine Dion e l’esibizione con le Spice Girls in Viva Forever.

Alice e quella somiglianza a Nicoletta Mantovani: bellissima

Quando Luciano Pavarotti è venuto a mancare, Alice era solo una bambina e ancora non sapeva per bene cosa stesse succedendo. Con il tempo è però cresciuta e oggi si dice molto orgogliosa di quello che ha fatto il papà in vita e anche degli insegnamenti che le ha regalato. In rete sono spuntate alcune sue fotografie, e molti fan hanno subito notato una certa somiglianza con la mamma Nicoletta Mantovani, seconda moglie di Pavarotti. Le due sono praticamente due gocce d’acqua ed è impossibile non riconoscere il legame forte e speciale che c’è tra le due.