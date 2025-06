Il generale Luciano Portolano sarà ospite di Dritto e Rovescio: chi è il Capo di Stato Maggiore della Difesa, mente dell'operazione Aquila Omnia

Ospite questa sera nello studio del programma “Dritto e Rovescio” – in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:20 con la consueta conduzione di Paolo Del Debbio -, il generale Luciano Portolano vanta un curriculum importantissimo di missioni e incarichi militari che gli ha permesso, lo scorso anno, di arrivare fino alla posizione di Capo di Stato Maggiore della Difesa: con lui Del Debbio, non a caso, parlerà dell’attualità internazionale con uno speciale focus sulle numerose crisi attive nel mondo.

Chi è Silvia Brena, insegnante di ginnastica di Yara Gambirasio/ Le ipotesi avanzate nel doc "Il caso Yara"

In attesa di scoprire cos’avrà da dire il generale Luciano Portolano, possiamo dedicare un approfondimento alla sua vita e alla carriera nell’esercito, rispondendo alla domanda – che certamente in molti vi farete – “chi è”: classe 1960, della vita del generale precedentemente all’ingresso nell’esercito sappiamo ben poco, salvo il fatto che ha frequentato il Liceo Classico Empedocle nella “sua” Agrigento, prendendo parte alla squadra locale di atletica chiamata “Libertas”.

Arnaldo Pomodoro è morto/ Chi era e opere: il visionario scultore della "Sfera con sfera"

Da subito il generale Luciano Portolano ha deciso di intraprendere la carriera militare, iscrivendosi – prima – all’Accademia di Modena e – poi – alla Scuola di applicazione di Torino: sempre qui ha conseguito anche la laurea in Scienze Strategiche e due mater, il primo in “Gestione Integrata e Sviluppo delle Risorse Umane” e il secondo in “Scienze Strategiche”; mentre nella sua formazione si annoverano anche quattro differenti corsi di Stato Maggiore tra quattro in Italia e uno in Kansas, negli USA.

La carriera militare del generale Luciano Portolano: chi è il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Tante le esperienze di comando accumulate in questi anni nell’esercito dal generale Luciano Portolano, ma qui ci preme soprattutto ricordare che tra il 2007 e il 2010 è stato Addetto Militare all’ambasciata italiana a Londra, che tra il 2012 e il 2014 e stato Capo Reparto delle Operazioni al Comando Operativo Interforze (del quale assumerà poi la guida nel 2019) e poi ancora tra il 2014 e il 2016 comandante UNIFIL in Libano.

Chi è Carlos Cuesta, nuovo allenatore Parma/ Ex assistente di Arteta, sulla scia di Maresca (18 giugno 2025)

Nella sua carriera, il generale Luciano Portolano ha preso parte a vario titolo alle guerre in Jugoslavia (1991-2001), in Iraq (2003-2011), in Afghanistan (2001-2021) e in Libano; mentre l’operazione più importante che abbia condotto – fino a questo momento – è stata quella rinominata “Aquila Omnia” con la quale nell’agosto del 2021 ha condotto con successo più di 5mila persone fuori dall’Afghanistan caduto in mano ai Talebani, nella più grande operazione logistica mai effettuata dalla Difesa italiana.

Non a caso, grazie a tutte queste esperienze nel 2021 il Consiglio dei Ministri ha nominato Luciano Portolano Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti; mentre nel 2024 è stato nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa: da questa posizione è attualmente responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle Forze Armate italiane in ogni loro declinazione.