Luciano Punzo avvisa Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese “sei il suo giocattolo”/ “Non è il tuo ragazzo”

Luciano Punzo avvisa Oriana Marzoli su Antonino Spinalbese

Luciano Punzo al Grande Fratello Vip 2022 sta cominciando a far sentire la sua voce. L’ex tentatore di Temptation Island, dopo una ingresso in sordina, sta cominciando a cacciare il carattere. In settimana, infatti, ha preso una chiarissima posizione verso Antonino Spinalbese che si è avvicinato alla modella e influencer Oriana Marzoli. In particolare il modello ha criticato Antonino per come si è comportato con Oriana avvisando la influencer venezuelana: “prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con lei…Tu sei il suo burattino. Io l’ho definito il burattinaio. Tu mi sembri una marionetta e ti usa…”. Non solo, Luciano ha anche spiegato di non essersi mai esposto prima su Antonino per non creare dissidi tra i due.

Luciano Punzo, massaggio hot ad Alberto De Pisis/ "Facciamo un por*o..."

Dal canto suo Oriana ha accettato il consiglio di Luciano precisando che Antonino si è confermato incoerente verso di lei, ma il modello napoletano ha aggiunto: “Oriana, lui non è il tuo ragazzo e non sarà il tuo ragazzo fuori mettitelo in testa. Lui accende la fiamma, perché ci gioca su questo. Tu sei il suo giocattolo”.

Luciano Punzo piange per l'ex Manuela Carriero: "Ho sbagliato a lasciarla"/ "L'ho fatto per amore suo ma…"

Luciano Punzo gioca con Alberto De Pisis: il web impazzisce

Intanto Luciano Punzo nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si è avvicinato ad Alberto De Pisis. Tutto è accaduto come un gioco: prima gli ha tolto la cravatta, poi la camicia cantando You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Poco dopo i due si sono recati in camera da letto dove Luciano ha fatto un massaggio ad Alberto lasciandosi andare ad affermazioni hot: “facciamo un p***o, lo sto vio***tando, adesso me lo sto…”. Fuori dalla casa il momento del messaggio ha fatto impazzire i fan che hanno già creato le fanbase di LupoAlberto e gli Albano.

Luciano Punzo contro i Donnalisi/ Lei "fidanzata fuori", lui "il suo cagnolino"

“Ma ci pensate Al Bano penserà che si tratti di lui poi qualcuno apre l’# e trova Luciano su Alberto?!” – scrive un utente sui social, mentre un altro dice “Alberto se continua a scherzare così con Luciano ben presto si ritroverà in mezzo alla dinamica Luciano/Manuela ed io sto aspettando solo quello”. Ma non finisce qui, visto che sul web si legge: “ok il massaggio, ma avete sentito bene le parole che diceva ad Alberto mentre si muoveva?” e c’è chi perfino chiama in causa un film “questo massaggio è oltre le Cinquanta Sfumature di Rosso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA