Luciano Punzo, chi è il concorrente GF Vip/ Da ex Mister Italia, a Temptation Island all’ex Manuela Carriero

Grande Fratello Vip 2022, Luciano Punzo è pronto a varcare la porta rossa: chi è l’ex “guaglione” di Pechino Express?

Come si vocifera da tempo, moltissimi sono i concorrenti pronti a varcare la porta rossa della casa più spiata di Cinecittà. Stasera, a fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2022, ci sarà il partenopeo Luciano Punzo… Della sua bellezza ne ha fatto un mestiere: classe 94, viene scoperto quando, per gioco, partecipò a un concorso di bellezza. Da li in poi la sua carriera come modello prende il volo portandolo a raggiungere importanti traguardi: come la vittoria, nel 2017, a Mister Italia o il diventare volto ufficiale del marchio di Fabrizio Corona. Il 28enne però non si dedica solo al mondo della moda ma lavora anche come operatore antincendio in autostrada.

Il mondo della televisione non li è di certo estraneo, Luciano Punzo infatti, oltre a partecipare a numerosi salotti dalla mitica Barbara D’Urso, ha anche preso parte a ben due reality: primo fra tutti, nel 2020, Pechino Express, dove, con il suo grande amico Gennaro Lillo, formava la coppia dei “Guaglioni”, un anno dopo poi partecipa, nelle veci di tentatore, a Temptation Island dove, a sorpresa, si innamora…

A rendere famoso Luciano Punzo è proprio la sua partecipazione, come tentatore, a Temptation Island dove, a sorpresa, si innamorò di una ragazza: Manuela Carriero. La donna aveva scelto di partecipare al reality in compagnia del fidanzato, Stefano Sirena, nel tentativo di salvare la loro relazione segnata da un tradimento da parte di lui. Ma, anziché ritrovare l’amore con il suo ragazzo, Manuela, si innamora di Luciano Punzo e i due decidono di uscire dal programma insieme. Un vero colpo di fulmine che li porta, dopo pochi mesi, ad andare addirittura a convivere!

Ahimè però, la loro relazione romantica, dopo solo un anno e tre mesi, sembra proprio essere già giunta al termine e i due stanno vivendo un profondo momento di crisi. A fare compagnia a Luciano Punzo nel difficile momento c’è però un’altra donna che, come lui stesso ha scritto su Instagram, ci sarà per sempre: “Il mio amore che durerà tutta la vita”. Di chi si tratta? È la piccola Eva, sua figlia di soli 4 anni, avuta con Valeria Iacomino, la bellissima ballerina del Teatro San Carlo di Napoli.

