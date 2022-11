Luciano Punzo, choc/ “La mia bisnonna veniva picchiata dal marito, era vero amore”

Luciano Punzo e la frase sull’amore che ha creato polemiche sul web

Luciano Punzo, parlando con Sarah Altobello di relazioni, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto controverse. In queste ore, il gieffino è al centro della polemica sul web per aver toccato un tema molto delicato: la violenza di genere. Il discorso dell’ex tentatore voleva essere una panoramica sui suoi valori, ma qualcosa ha indignato il pubblico.

Luciano Punzo, rivolgendosi a Sarah, dichiara: “Mi hanno insegnato che nella vita le cose se si rompono vanno sempre aggiustate. Non si cambia, mentre oggi sono bravi a cambiare ragazza perchè non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare” Poi la frase incriminata: “In passato la mia bisnonna, erano altri tempi, l’uomo picchiava la donna, io non voglio questo non lo vorrei mai in tutta la vita, ma vedi quello era amore perchè a lei stava bene sta cosa. Perchè diceva “quello è il mio uomo”. Io sono cresciuto con questi valori non ci posso fare niente“. Preso alla lettera, ovviamente, il discorso ha suscitato l’indignazione del web che ha visto nelle parole di Luciano Punzo una giustificazione alla violenza di genere.

Durante la conversazione con Sarah Altobello, Luciano Punzo ha parlato di relazioni e amore. Il gieffino ha parlato di una ragazza fuori dalla Casa che, presumibilmente potrebbe essere la sua ex Manuela Carriero. “Mi manca molto” esordisce l’ex tentatore, poi riprende: “Sto cercando di capire delle cose. È probabile che la sposerò“.

Luciano Punzo afferma di voler capire se è la persona giusta e se lo farà la sposerà. Il gieffino poi aggiunge: “Se mi sposo io già lo so che cambierò. Cambio in meglio perchè poi per me è tutto, è condivisione.” Insomma, il gieffino crede nel matrimonio e nei suoi valori. Per guardare la clip ufficiale clicca qui.

