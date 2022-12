Luciano Punzo/ “Con Manuela? E’ finita definitivamente, si è trasferita a Milano”

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati: la conferma dell’ex tentatore

Luciano Punzo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, aveva più volte lasciato intendere che, una volta uscito dal reality show, potesse riprendere i rapporti con la sua ex Manuela Carriero. I due si sono conosciuti a Temptation Island, lei era fidanzata con Stefano e lui un tentatore. Dopo anni di amore, la storia è arrivata al capolinea e la situazione sembra rimasta invariata.

Luciano Punzo, ai microfoni di Casa Pipol, chiarisce che con la ex è tutto finito: “Quando sono stato al GF Vip ho avuto molto tempo di riflettere; ho ripensato a tutte le cose che ho fatto con lei, ai momenti che ho passato con mia figlia e con lei, bellissimi. Però quando sei chiuso in quella bolla sembra che le cose di fondo scompaiano e, quindi, ho pensato di tornare con lei. Quando sono uscito al di furori di quella bolla, però, ci sono state cose che non mi sono sono piaciute; cose nostre, private che mi hanno portato poi a staccarmi.” L’ex tentatore precisa: “Quindi voglio stare da solo, infatti lei adesso si è trasferita a Milano vive lì, ha lasciato tutte le cose a Napoli e se n’è andata”. Poi aggiunge: “E’ finita definitivamente. Io sono uscito, ci ho parlato e le ho detto che non l’amavo più. Lei fin quando non le avessi detto la fatidica frase “non ti amo più” non se ne sarebbe mai andata“.

Luciano Punzo svela i motivi della rottura con Manuela

Luciano Punzo, ai microfoni di Casa Pipol, ha chiarito il motivo per cui è finita la relazione con Manuela Carriero: “Lei si annullava per me, il suo unico obiettivo era stare con me, non si creava niente per se stessa. La mia più grande paura è che lei rimanesse un giorno con il c*lo per terra“.

Luciano Punzo aggiunge: “Se dovessi andare a convivere e finisse male io ho sempre una spalla sicura a casa, ho i miei genitori. Manuela non ha una famiglia che le sta dietro, quindi non riuscivo a mandarla via di casa. Per questo motivo le ho detto che poteva rimanere tutto il tempo che voleva e che le era necessario per trovare lavoro e un’altra sistemazione”.

