Luciano Punzo: “Con Patrizia Rossetti? Solo un bacio a stampo”/ “Giaele invece…”

Luciano Punzo la verità su Patrizia Rossetti: “E’ una bellissima donna ma…”

Luciano Punzo e Patrizia Rossetti sono stati protagonisti di un gossip molto insistente, quando l’ex tentatore era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Secondo i rumor l’ex gieffino e la conduttrice avrebbero avuto dell’intimità sotto le coperte, in occasione della festa in maschera nel reality show.

In un intervista rilasciata a Casa Pipol, Luciano Punzo ha avuto modo di chiarire tutto: “Non c’è stato niente con Patrizia Rossetti. ” Poi aggiunge: “Nel confessionale ci siamo baciati, ma in modo amichevole. Un bacio affettuoso, a stampo“. Sulla conduttrice precisa: “Lei è una bellissima donna, se fossi andata a letto con lei tanto di cappello. L’ho vista in intimo quando hanno fatto lo scherzo a Tavassi e tanta roba, lì non c’erano filtri“. Alla domanda se possa avere una storia con Patrizia, però, l’ex tentatore comincia a scherzare facendo capire che tra loro non potrà mai esserci nulla di sentimentale.

Luciano Punzo, rivelazione hot su Giaele: “Le ho fatto un massaggio…”

Luciano Punzo, in occasione di un’intervista a Casa Pipol, svela che la gieffina per la quale ha provato più attrazione è Giaele De Donà: “Se restavo un po’ di più nella Casa… Giaele mi stuzzicava”.

Sull’influencer, l’ex tentatore rivela un episodio successo tra loro non ripreso dalle telecamere: “A parte che sono partito con lei con i messaggi blandi alla cervicale, da lì sono passato alla schiena a un certo punto alle gambe. Ad un certo punto le ho detto: “vuoi fare il total body? Ma solo se ti metti in intimo, altrimenti non te lo faccio“. A quanto pare, Giaele De Donà avrebbe accettato anche se il momento non è stato ripreso dalle telecamere. Luciano Punzo, poi, si lascia andare ad un’esternazione piccante e maliziosa: “Vi posso dire che siamo andati bene a massaggiare a fondo“

