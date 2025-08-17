L'ex tentatore di Temptation Island Luciano Punzo si sposa: proposta di matrimonio alla fidanzata Sharon Sarnelli. Lui è l'ex di Manuela Carriero

Luciano Punzo si sposa. L’ex tentatore di Temptation Island non è più single e, anzi, è follemente innamorato della sua fidanzata Sharon Sarnelli, al punto da chiederle di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio è arrivata ieri, nel giorno di Ferragosto, che per Punzo è diventato ancora più speciale perché la sua dolce metà ha risposto ‘sì’, con tanto di commozione e gioia. L’ex volto di Temptation ha deciso di rendere pubblico questo momento d’amore, condividendolo su Instagram in un video (che trovate nell’articolo).

Luciano e Sharon stanno insieme da circa due anni e il pubblico ha imparato ad affezionarsi alla coppia proprio attraverso foto e video postati da Punzo sul suo profilo Instagram. La fidanzata non fa parte del mondo dello spettacolo, così come invece faceva parte una nota ex del ragazzo.

Luciano Punzo di Temptation Island sposa la fidanzata Sharon Sarneli: prima di lei la storia con Manuela Carriero

Chi ha seguito l’edizione di Temptation Island alla quale ha partecipato come tentatore Luciano Punzo, ricorderà che il ragazzo è stato grande protagonista, essendosi avvicinato ad una delle fidanzate: Manuela Carriero. Lei era fidanzata con Stefano Sirena, ma la loro storia si concluse durante il falò di confronto. Manuela decise allora di iniziare a frequentare anche fuori Luciano e tra loro ha così avuto inizio una storia d’amore durata per qualche tempo. Luciano e Manuela si sono poi lasciati: lei ha intrapreso un percorso da tronista a Uomini e Donne (conclusosi senza scelta); lui, poco dopo, ha incontrato Sharon e se n’è innamorato. Oggi sono una coppia innamoratissima che ha deciso di convolare a nozze. Non resta che attendere le prime notizie su data e organizzazione del lieto evento.

