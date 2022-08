Luciano Punzo e Manuela Carriero ex dopo Temptation island/L’accusa di Stefano Sirena

Temptation island: è davvero crisi d’amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero? Il sospetto generale del web

E’ la prima estate. in tanti anni di tv, che Temptation island non va più in onda, in quanto estromesso dai palinsesti televisivi, e intanto uno dei triangoli amorosi esplosi all’ultima edizione del docu-reality sui tradimenti torna a l centro dell’attenzione mediatica. Si tratta di Stefano Sirena e Manuela Carriero, coppia che è esplosa al termine del viaggio nei sentimenti intrapreso al format in quanto la donna ha scelto di uscire dal programma insieme al “terzo incomodo”, il tentatore Luciano Punzo. La nuova lovestory ha fatto parecchio discutere e continua a far discutere dal momento che, stando agli ultimi aggiornamenti sul trio, Luciano e Manuela sono giunti agli sgoccioli della loro storia, e a confermarlo è una diretta Instagram dove lei palesa di aver superato un periodo di forte crisi personale, per poi chiedere all’ex tentatore se intenda provare a darsi con lei una seconda chance di coppia, venendole incontro rispetto a determinate condizioni. Di tutta risposta Punzo non si mostra disposto a riprovarci con l’ormai ex fiamma. Un momento social che è fortemente dibattuto in rete, dove c’è chi tra gli internauti taccia l’ex coppia di giocare da sempre una strategia di marketing e, ad alimentare la polemica, ci pensa intanto l’ex fidanzato storico di Manuela Carrerro, Stefano Sirena.

La frecciatina al veleno di Stefano Sirena

Rispetto all’epilogo della storia tra l’ex e il “terzo incomodo”, Stefano via social ha palesato che preferisce tenersi lontano da determinati “circhi”, lasciando così intendere di non credere nella sedicente crisi intercorrente tra Manuela e Lorenzo -che a suo avviso starebbero fingendo una rottura per tornare al centro dell’attenzione mediatica e a scopo di business. “Ecco spiegato il teatrino che va avanti da mesi. Preparate i pop corn a Settembre…“, ha testualmente riportato Stefano, tra il serio e il faceto, rispetto agli ultimi risvolti della storia di Luciano e Manuela. Insomma, una sonora stoccata dal tono sarcastico, a cui potrebbe seguire una replica da parte dei due protagonisti della nuova crisi d’amore.

