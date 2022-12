Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati per finta?/ Lei sbotta “Falso! Non si può dire tutto in TV”

Manuela Carriero e Luciano Punzo si sono lasciati? Lei interviene

Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Luciano Punzo ha dichiarato di essere single. Com’è noto, Luciano Punzo è stato legato a Manuela Carriero, conosciuta nell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. Nel reality show Punzo ricopriva il ruolo di tentatore, mentre Manuela partecipava insieme al fidanzato Stefano Sirena: la Carriero aveva lasciato Stefano proprio per la storia d’amore nata con Luciano. L’esperto di gossip Amedeo Venza, intervenuto nel format Casa Pipol, ha confermato la rottura: “Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mesto fa“. Ma secondo il popolo del web Luciano Punzo e Manuela Carriero non si sarebbero mai lasciati.

Manuela Carriero, ex di Luciano Punzo/ Lui la pensa al GF Vip, ma con Patrizia...

L’ex protagonista di Temptation Island attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei follower sul suo rapporto con Luciano: “Ma quando due si lasciano bisogna per forza odiarsi? In realtà sono in buoni rapporti anche con le famiglie di altri miei ex. Fatevi due domande”.

Manuela Carriero: “Perché Luciano avrebbe dovuto fingersi single?”

Al Grande Fratello Vip 2022, Luciano Punzo ha raccontato di aver lasciato Manuela per “il suo bene”. A un follower che le chiedeva chiarimenti sulla motivazione, la Carriero ha risposto: “Sì assolutamente! Ma questo è vero in parte. Ovvio che la motivazione non può essere soltanto questa. Purtroppo non tutto si può raccontare sui social o in tv. Sia per non coinvolgere terze persone sia per tutelarne altre”.

Luciano Punzo rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip?/ Il gesto che…

Infine Manuela Carriera ho smentito categoricamente chi l’ha accusata di avere un accordo con Punzo: “Fare queste cose non ha alcun senso. Luciano appena entrato ha detto che non vuole storie nella Casa. Quindi perché fingersi single? Dovrebbe fare tutto questo casino per farmi entrare in puntata? Ci sarei potuta andare come tutte le altre fidanzate. Sinceramente farebbe più scalpore uno che entra fidanzato e lascia la ragazza per una concorrente. A studiarmela davvero, l’avrei fatta così”.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sotto le coperte insieme?/ Il web è sconvolto

© RIPRODUZIONE RISERVATA