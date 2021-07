Luciano Punzo e Manuela Carriero/ Video: la romantica sorpresa dopo Temptation Island

Prosegue la relazione tra Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo Temptation Island 2021. Nei giorni scorsi la ragazza, che ha detto addio all’ormai ex fidanzato Stefano Sirena, ha pubblicato la prima foto di coppia. Luciano, invece, ha condiviso con i suoi follower i video della sorpresa che Manuela ha organizzato per lui durante i tre giorni trascorsi insieme a Roma. Nei video si vede l’ex tentatore entrare in una camera d’albergo addobbata con petali di rosa, candele e palloncini a forma di cuore e palloncini rossi sulla testata del letto. Su ogni palloncino, Manuela ha scritto un romantico messaggio: “Ti desidero tanto”, “Sei mio”, “Sei una meraviglia”, “Ho scelto te”. Tantissimi i messaggi dei suoi fan che fanno il tifo per loro: “Quanto siete belli, vi auguro il meglio perché ve lo meritate tanto” e “Siete semplicemente fantastici. La favola che tutti vorrebbero vivere”.

Luciano Punzo e Manuela Carriero: la romantica dedica sui social

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2021 Luciano Punzo, davanti a Filippo Bisciglia, non ha nascosto di provare un reale interesse per Manuela Carriero. Il giovane ha fatto sapere di averla presentata alla sua famiglia: “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”. Nelle ultime ore, Luciano ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un video in cui dedica la canzone “Fuoco nel fuoco” di Eros Ramazzotti a Manuela. La ragazza ha subito ripubblicato la Story sul suo profilo. Per ora i due ragazzi sembrano più innamorati che mai, sarà il tempo a svelare come proseguirà la loro storia.

