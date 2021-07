Luciano Punzo e Manuela, critiche dopo Temptation: “Lui è pagato”/ Lei replica così

Luciano Punzo e Manuela, dopo essersi conosciuti nel villaggio di Temptation Island 2021 dove è scattata la scintilla con Manuela che ha chiuso, dopo quattro anni e mezzo la sua relazione con Stefano, continuano a frequentarsi e sono sempre più felici. I due si mostrano molto innamorati e in questi giorni stanno trascorrendo del tempo insieme in Puglia. Luciano, infatti, ha raggiunto Manuela a Brindisi dove sta conoscendo i luoghi in cui vive la fidanzata. Tra una serata in giro per la città dove Manuela ha bevuto anche la sua prima birra e una giornata al mare, la coppia ha anche risposto alle critiche. Se, infatti, da una parte ci sono già i primi fans di Luciano e Manuela, dall’altra, non mancano le critiche. C’è, infatti, chi non crede nella coppia accusando Luciano di essere un attore. La replica, così, non si è fatta attendere.

Luciano Punzo: "Manuela non ha mai bevuto una birra"/ Dopo Temptation Island...

Luciano Punzo e Manuela rispondo alle critiche dopo Temptation Island

In spiaggia, abbracciati e sempre più uniti, Luciano Punzo, attraverso una serie di video pubblicati sul suo profilo Instagram, apre l’argomento critiche rispondendo a “tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”. Manuela, a sua volta, ironizza sulla questione: “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto. Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”. A schierarsi dalla parte della coppia attraverso un commento pubblicato sotto l’ultima foto condivisa da Luciano è il tentatore Davide Basolo che risponde agli haters così: “No ma recitavi… tranquilli chiacchieroni social! Guardate l’amore e rosicate! Siete stupendi”. Tra Luciano e Manuela, dunque, è nato l’amore.

LEGGI ANCHE:

Davide Basolo, nessuna storia con Jessica Mascheroni/ "A Temptation non ho recitato"Luciano Punzo e Manuela Carriero/ Video: la romantica sorpresa dopo Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA