Luciano Punzo e Manuela: prima foto di coppia/ Dopo Temptation Island 2021…

Luciano Punzo e Manuela vivono il sentimento che li ha travolti nel villaggio di Temptation Island 2021 alla luce del sole. Dopo il bacio arrivato nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, il tentatore e l’ex fidanzata di Stefano, ai microfoni di Filippo Bisciglia, hanno confermato di frequentarsi ancora. “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, ha dichiarato Luciano mentre Manuela ha ammesso di non aspettarsi le emozioni che sta provando accanto al tentatore. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, i fans aspettavano la prima foto di coppia che è puntualmente arrivata.

Luciano e Manuela dopo Temptation Island 2021: dichiarazioni d’amore sui social

Oltre a seguirsi sui social, Luciano Punzo e Manuela stanno continuando a conoscersi. Le premesse che tra i due scoppi l’amore ci sono tutte. Nel frattempo, Luciano si sta lasciando andare sempre di più. Tra le storie di Instagram, infatti, ha pubblicato un video in cui è in auto e canta una canzone di Eros Ramazzotti che dedica proprio a Manuela. Quest’ultima, invece, ha cambiato la foto profilo di Instagram scegliendo proprio una in cui è con Luciano. Se, dunque, tante coppie di Temptation Island 2021 si sono dette addio, un’altra coppia è nata. Per ora, quella tra Luciano e Manuela è ancora una conoscenza. I fans, però, sognano e chissà che l’ex tentatore non decida di far conoscere a Manuela anche la persona più importante della sua vita ovvero la figlia Eva.

