Luciano Punzo eliminato in anticipo/ “Imbroglio” al GF Vip? Il web si infuria

Luciano Punzo eliminazione anticipata: imbrogli al televoto?

Luciano Punzo era al televoto insieme a Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti, ma ad essere eliminato dal programma è stato proprio lui. Il gieffino è uscito con il 14% dei voti, Micol il 60% e Rossetti 26%, percentuali molto distanti tra loro. Dopo la sua dipartita dal programma, però, è successo qualcosa che ha destato l’indignazione del web che grida all’imbroglio.

Luciano Punzo è stato eliminato, ma subito dopo c’è stato il confronto tra Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Pamela Prati. Dato che il televoto è stato, dunque, anticipato il web crede che gli autori già avessero deciso di mandare via dal reality l’ex tentatore. Gli autori del Grande Fratello Vip 2022, avrebbero mandato in onda il confronto della Rossetti perchè già avevano deciso di eliminare Punzo. I commenti negativi che circolano sui social in relazione alla scelta degli autori del programma, sono davvero molti. Probabilmente ci sarà stato un cambiamento nella scaletta della puntata all’ultimo momento e questo ha suscitato non poche polemiche.

Comunque andate a cagare la busta prima del confronto di Pamela vs Patrizia e Wilma.

Sapevate già di far uscire Luciano.@GrandeFratello#GFvip — DDM Supporter 🔥 (@fedeamed) December 5, 2022

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, Luciano Punzo ha fatto diverse confidenze. Ultima, ma non per importanza, la confessione sulla sua ex Valeria Iacomini madre di suo figlia. In confidenza alle altre inquiline, l’ex tentatore ha svelato in che rapporti è con lei attualmente: “Io e la mia compagna ci siamo lasciati quando mia figlia aveva compiuto 2 anni e mezzo”.

Luciano Punzo aggiunge: “Ci sentiamo sempre. A volte mangio anche a casa sua e anche le feste le trascorriamo insieme”. “C’è un bellissimo rapporto con lei“. Il bel tentatore è uscito dal reality show proprio ieri, ma ad attenderlo ci sarà Valeria Iacomini, con la quale è rimasto un importante legame.











