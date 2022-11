Luciano Punzo esplode contro Antonella ed Edoardo/ “Sei fidanzata fuori” ma il web…

Una frase di Antonella Fiordelisi fa esplodere Luciano Punzo

Notte turbolenta al Grande Fratello Vip 2022 dove una frase di Antonella Fiordelisi ha fatto esplodere Luciano Punzo. L’ex tentatore ha avuto uno sfogo parlando del rapporto con l’ex fidanzata con Sarah Altobello, Wilma Goich e Oriana Marzoli. Dopo aver saputo della crisi di Luciano, Antonella ha svelato agli altri concorrenti una frase che le ha detto Luciano pochi giorni fa: “A me aveva detto che l’aveva lasciata un mese fa, ma ieri ha detto un’altra cosa. Mi ha detto ‘ io e la mia compagna puliamo sempre in questo modo a casa’. E io ho detto ‘ma adesso?’. E lui mi ha risposto ‘sì certo’. Invece una settimana fa mi aveva detto di essere single da mesi. Non ha detto la verità e adesso l’abbiamo capito“.

Luciano Punzo ha mentito sulla crisi con Manuela Carriero?/ L'ex Stefano Sirena "Stanno fingendo, pagliacci"

Uscendo dal confessionale, Luciano ha sentito le parole di Antonella e ha sbottato contro la Fiordelisi. In cortiletto, si è sfogato con Wilma e Sarah accusando Antonella di essere fidanzata fuori e di aver cominciato una storia con Edoardo dopo l’incontro con il padre. Il tutto è avvenuto con Edoardo Donnamaria che giocava al suo fianco a scacchi con George Ciupilan, ma che ha evitato di intervenire. Luciano, tuttavia, ha continuato fino ad esplodere direttamente contro Antonella che ha provato a capire il motivo della sua reazione.

Luciano Punzo stronca Wilma Goich, "E' offensiva"/ E su Attilio Romita…

Luciano Punzo contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma il web non gli crede

Antonella Fiordelisi, mantenendo la calma, ha chiesto a Luciano Punzo il motivo del suo sfogo, ma la reazione dell’ex tentatore ha lasciato interdetta l’ex schermitrice. “Ma tu pensa a te stessa e non agli altri. Non è vero nulla, vuoi per forza le clip? Io non sto con nessuna ragazza smettila. Queste cose le fai tu. Il tuo titolo lo vuoi dare a me. Niscun reazion, accussì è! Vai a pensare alle tue storie passate. […] Nennè si tu vuo sta ra matin a ser inde clip a me nun m n f*tt propr. Perché a me che voi vi fate la vostra storia non interessa“, ha sbottato Luciano.

GF Vip, Luciano Punzo: dichiarazione shock su Manuela Carriero/ "Va a finire che me la sposo"

Edoardo, senza alzare i toni, è intervenuto dicendo di aver sentito a sua volta la frase detta da Luciano chiedendo, però, ad Antonella di non coinvolgerlo in tali discussioni. Le parole di Donnamaria hanno ulteriormente fatto infuriare Punzo. “Questo è l’avvocato delle cause perse, stai sempre in mezzo. Tu ric sulu strunzat ra matin a ser. Io stavo parlando con Antonella e non con te. Appena uno dice una cosa su di lei arrivi tu in mezzo a parlare. Posso parlare con lei al posto di parlare con te?”. Il web, tuttavia, stavolta non ha condannato totalmente Antonella. In tanti, infatti, puntano il dito contro Luciano giudicando la sua reazione eccessiva e non credendo alla sua versione sulla relazione finita con Manuela Carriero.













© RIPRODUZIONE RISERVATA