Luciano Punzo: “Luca Onestini? Uno stratega”/ “Ciupilan merita di vincere il GF Vip”

Luciano Punzo è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 2022, tornando alla sua vita di sempre. Durante il suo percorso nella Casa, l’ex tentatore ha mantenuto un buon rapporto con tutti i “vipponi”, tranne uno. In occasione di un’intervista a Casa Pipol, l’ex tentatore ha rivelato chi, all’interno della Casa, è il concorrente che ha apprezzato di meno.

Luciano Punzo non ci ha pensato due volte: “Luca Onestini, è l’unico che mi ha dato l’impressione di essere un grande giocatore; sa giocare bene, lì dentro ha fatto già tre GF, il GF è casa sua è un grande stratega.” Poi aggiunge: ” Alla fine mi sono reso conto che era uno stratega quando ha fatto la nomination con Daniele che era identica a quella mia e a quella di Luca Salatino. Con gli altri, invece, mi sono trovato bene“. Dunque, sembra proprio che tra l’ex tentatore e l’ex tronista non scorra buon sangue.

Luciano Punzo, in occasione di un’intervista a Casa Pipol, ha tessuto le lodi di George Ciupilan il concorrente che più ha apprezzato al Grande Fratello Vip 2022.

L’ex tentatore ha dichiarato: “George Ciupilan è una bellissima persona, lui per me è uno dei futuri vincitori, tifo per lui. E’ l’unico diverso in quel gruppo lì dentro e lo vedo più serio, pulito è un ragazzo molto educato. Io spero che lui arrivi fino alla fine e se lo porti a casa questo Grande Fratello, per me lui è uno dei probabili vincitori che ha dei valori“. Il pubblico, in effetti, apprezza molto il giovane tik toker che ha dimostrato sensibilità, purezza e molta educazione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sarà davvero lui a vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini? E’ presto per dirlo, ma Luciano Punzo farà il tifo da casa per lui.

