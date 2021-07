Luciano Punzo: “Manuela non ha mai bevuto una birra”/ Dopo Temptation Island…

Luciano Punzo, con un video ironico pubblicato tra le storie di Instagram, svela un segreto di Manuela Carriero. Tra Luciano e Manuela, dopo Temptation Island 2021, sta nascendo un vero sentimento come testimonia la sorpresa romantica che, entrambi, hanno condiviso con i propri followers. Una frequentazione, quella tra il tentatore e l’ex fidanzata di Stefano che continua e che ha spinto Luciano a raggiungerla a Brindisi. Dopo aver cenato e aver fatto una breve diretta con gli altri tentatori del programma, Luciano e Manuela si sono concessi una passeggiata per le vie della città pugliese. La coppia si è anche concessa una pausa in un locale prendendo una birra. La novità, come svela poi con il sorriso Luciano, è che per Manuela è stata la prima birra della sua vita.

Davide Basolo, nessuna storia con Jessica Mascheroni/ "A Temptation non ho recitato"

Luciano Punzo e Manuela Carriero: baci e abbracci a Brindisi

Manuela Carriero, in compagnia di Luciano Punzo, ha deciso di provare il gusto della birra. Il video, pubblicato da Luciano tra le storie di Instagram, è stato condiviso da una fanpage di Manuela che, nella didascalia del video, si legge: “C’è sempre una prima volta Manu“. Tanti i commenti dei fans che, oltre a complimentarsi con Luciano e Manuela per aver deciso di frequentarsi davvero dopo Temptation Island, scrivono: “Attenta Manu che ti ubriachi”, “Finalmente una donna che toglie il brutto e mette il bello!!“. Dopo essere stati i protagonisti indiscussi di Temptation Island 2021, dunque, Manuela e Luciano continuano a far sognare i fans. Tra tutti coloro che hanno partecipato all’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, Luciano e Manuela sono sicuramente i più amati.

Luciano Punzo e Manuela Carriero/ Video: la romantica sorpresa dopo Temptation Island

LEGGI ANCHE:

TEMPTATION ISLAND 2021 PAGELLE ULTIMA PUNTATA/ Manuela e Luciano, Ida Platano approva

© RIPRODUZIONE RISERVATA