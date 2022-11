Luciano Punzo, “Oriana e Nikita mi piacciono”/ La rivelazione scottante…

Luciano Punzo ha puntato due vippone: di chi si tratta?

Luciano Punzo avrebbe puntato due vippone nella casa del Grande Fratello Vip. Ospite di Radio Coatta, Luciano Punzo è bersaglio di indagini “romantiche” da parte di Luca Onestini, Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Luciano avrebbe già manifestato un interesse nei confronti di Oriana Marzoli. Il modello però ha ammesso di provare un’attrazione anche nei confronti di Nikita Pelizon. Luca Onestini intima a Luciano di non nascondersi dietro un dito e chiede a Luciano: “Sei interessato a Oriana e Nikita?”. Luciano Punzo sorride e risponde in modo affermativo. Luciano Punzo è entrato da single nella casa del Grande Fratello Vip. Fino a qualche mese prima, Luciano Punzo e Manuela Carriero parlavano di crisi.

A provare a far chiarezza è l’esperto di gossip Amedeo Venza che, intervenuto nel format Casa Pipol, ha spiegato: “Manuela e Luciano si sono lasciati esattamente i primi di ottobre, quindi un mese fa. Diciamo che è stata Manuela a decidere di chiudere definitivamente la storia. Quest’estate hanno avuto una mezza rottura, poi lui è venuto in Puglia a farle una sorpresa e si sono riappacificati”. Poi però qualcosa nel loro rappporto si sarebbe incrinato per la volontà di Luciano di trasferirsi a Roma per frequentare un’accademia di recitazione: “Mesi fa Luciano è andato a Roma per un’accademia di recitazione. Lei voleva seguirlo, ma credo che lei non avesse le possibilità economiche per affrontare questa nuova situazione. Luciano è andato lo stesso”.

Luciano Punzo ha mentito su Manuela Carriere?

Luciano Punzo e Manuela Carriere si sono lasciati davvero? Il concorrente del Grande Fratello Vip ha alimentato delle polemiche ma anche qualche sospetto. Il ragazzo è entrato da single nella casa nonostante qualche settimana fa fosse stato avvistato a pranzo con Manuela. Secondo molti, Luciano si sarebbe presentato da single per strategie di gioco. Chiacchierando con i suoi compagni di avventura, Luciano Punzo si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha insospettito i fan del reality.

Il concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe detto che sua figlia ancora non sa che non sta più insieme a Manuela in quanto entrambe sono legate da un rapporto molto forte. Un altro utente su Twitter avrebbe poi affermato di aver visto la coppia a pranzo poco tempo fa prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Luciano Punzo ha mentito sul suo stato sentimentale? L’ex tentatore ha davvero voltato pagina dopo Manuela Carriere?

