Luciano Punzo piange per l’ex Manuela Carriero: “Ho sbagliato a lasciarla”/ “L’ho fatto per amore suo ma…”

Luciano Punzo piange per l’ex Manuela Carriero al GF Vip: “Ho sbagliato a lasciarla, mi manca”

Scorrono fiumi di lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip quando Luciano Punzo torna a pensare alla sua ex fidanzata Manuela Carriero. Chi ha seguito l’ultima edizione di Temptation Island sa come i due si sono incontrati e poi innamorati. Una storia che ha fatto sognare tanti telespettatori ma che, circa un mese fa, si è conclusa. Se la relazione è stata interrotta, l’amore pare però non sia affatto finito.

Ad ammetterlo è proprio Luciano che, in lacrime in un confessionale, rivela di continuare a pensare a lei: “Ho lasciato una ragazza che io volevo tanto, l’ho lasciata per amore perché non volevo che lei per me si annullasse. – sono le sue parole su Manuela – Ho sbagliato, non dovevo lasciarla, mi manca un sacco. Vorrei capire solo se lei c’è ancora…”

Luciano Punzo non solo ama ancora Manuela Carriero, ma si chiede se lei fuori ci sia ancora per lui. La loro rottura d’altronde è recente e sarebbe stata voluta da lui. Dopo lo sfogo in confessionale, Luciano è infatti tornato sull’argomento, raccontando il motivo per il quale ha lasciato Manuela: “È talmente difficile da spiegare che neanche io ci riesco. – E ancora – L’ho lasciata per amore, perché non voglio che quella persona di cui sono innamorato si annulli per me, faccia tutto per me. Lei magari non faceva delle cose perché voleva stare insieme a me…” Un addio che però, a quanto pare, non è definitivo…

