Luciano Punzo single al GF Vip 2022?/ La reazione dell’ex Manuela Carriero: “Sono…”

Luciano Punzo single al Grande Fratello vip 2022?

Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, è entrato ufficialmente nella casa del Grande Fratello vip 2022 come nuovo concorrente nel corso della quattordicesima puntata. Luciano è entrato da single e spiegando di avere nel cuore, al momento, come unica donna della sua vita la figlia Eva, nata dalla relazione con l’ex compagna finita circa tre anni fa. Luciano, da single, ha partecipato a Temptation Island dove si è innamorato di Manuela Carriero, una delle fidanzate con cui ha avuto una relazione che, a quanto pare, sarebbe finita poco prima di entrare nella casa di Cinecittà.

Luciano e Manuela hanno vissuto un periodo di crisi che, poi, hanno superato insieme mostrandosi nuovamente felici e innamorati. Una storia che, tuttavia, sarebbe ufficialmente finita come ha confermato Luciano annunciando a tutti i essere single. Mentre Luciano entrava nella casa di Cinecittà, Manuela Carriero ha pubblicato un messaggio sui social.

Le parole di Manuela Carriero al Grande Fratello Vip 2022

Il rapporto tra Manuela Carriero e Luciano Punzo scatena le curiosità dei fan del Grande Fratello Vip 2022. I due si sono davvero lasciati o hanno deciso di prendersi una pausa? In attesa di una risposta, quel che è certo è che tra i due è rimasto un grande affetto come si evince dalle parole che Manuela ha scritto a Luciano per la sua avventura nella casa più famosa d’Italia.

“Sei un power bank carico di energia pura, forza, valori e tanto amore. Porti il sole ovunque vai e sono certa che con il tuo sorriso contagioso conquisterai tutti. Sono stata molto fortunata ad averti nella mia vita, non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. Ti auguro di vivere al meglio questa nuova avventura, mettici il cuore come sempre. In bocca al lupo Lully, Manu”.

