Luciano Punzo, sorpresa a Manuela Carriero dopo Temptation/ “L’hai creata tu?”. Lui..

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero nata nel villaggio di Temptation Island 2021. Con la vicinanza di Luciano, Manuela ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore con Stefano dopo quattro anni e mezzo per cominciare a frequentare il tentatore che sta diventando sempre più importante. Dopo aver organizzato personalmente una sorpresa a Luciano, Manuela ne ha ricevuta una dal suo nuovo fidanzato. I due, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme in Puglia, sono attualmente in vacanza. Luciano sta sempre molto attento alle esigenze della fidanzata ricoprendola di attenzioni. In albergo, così, è riuscito a sorprenderla accogliendola in una stanza piena di palloncini, foto e un mazzo di girasoli. Una sorpresa che è stata ampiamente gradita da Manuela che ha ringraziato il fidanzato chiedendogli anche come sia riuscito ad organizzare il tutto.

Luciano Punzo e la sorpresa per Manuela Carriero: “Organizzata grazie alla struttura”

Nel video pubblicato sui social, Manuela Carriero non nasconde lo stupore di fronte alla splendida sorpresa d’amore che le ha organizzato Luciano. “Ma come hai fatto a fare tutte queste cose?”, chiede l’ex protagonista di Temptation Island non riuscendo a nascondere il sorriso. “Tutto la struttura”, risponde Luciano Punzo. L’ex tentatore, dunque, dopo aver pensato a come sorprendere la fidanzata, è riuscito a preparare la sorpresa che ha conquistato anche i fans sempre più numerosi della coppia grazie alla collaborazione con la struttura in cui stanno trascorrendo le vacanze. Felice e innamorato, Luciano, inoltre, attraverso una serie di Instagram Stories, ha ribadito la voglia di vivere la sua storia con Manuela. “Non ho mai mentito in vita mia, non mi interessa fare pubblicità e televisione. A me interessa solo che ho trovato la ragazza giusta per me, una ragazza che per me è oro e che non si trova facilmente. Io vivo la mia storia con lei, basta, non mi interessa più niente”, ha detto il tentatore.

