Luciano Punzo stronca Wilma Goich, “E’ offensiva”/ E su Attilio Romita…

Luciano Punzo a ruota libera su Wilma Goich, Attilio Romita e…

Luciano Punzo a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Il modello passa in rassegna i suoi compagni di avventura e dà a tutti un suo personale giudizio. Parlando con Nikita Pelizon, Luciano inizia la sua analisi partendo da Wilma Goich. Per Luciano la cantante è una grande donna da un forte temperamento e carattere che dice quello che pensa senza filtri e paure “Da lei posso imparare tanto” afferma il modello. Poi però aggiunge: “Non si mostra sempre per quello che è e quando a volte sbrocca è eccessiva. Finisce per dire cose che fanno male”. Subito dopo si espone su Luca Salatino “È un gigante buono, sensibile e romantico” dichiara sicuro Luciano, e ammette di vedere nel VIP una persona sincera e diretta che se ha un problema va dal diretto interessato per discuterne subito e chiarire.

Secondo Luciano, Luca non si inserisce nelle dinamiche di gruppo: “Si fa i fatti suoi”. Luciano Punzo posta poi la sua attenzione su Attilio Romita e dice: “Lui è un leader. Penso che nella vita ha sempre comandato gli altri”. Per il VIP il giornalista è una bella persona, una bella mente con cui potersi confrontare e imparare tanto. Successivamente è il turno di Daniele che per Luciano è una persona sensibile che si apre solo con chi vuole lui e se una discussione non gli riguarda o non gli interessa si allontana in silenzio. In fine, di Onestini, il VIP sostiene che sia un ragazzo molto solare e gioioso pieno di felicità contagiosa ma allo stesso tempo un po’ stratega e molto competitivo.

Luciano Punzo indigna il web, caos al Grande Fratello Vip

Luciano Punzo ha indignato il web. Mentre parlava con Sarah Altobello, il concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un’esternazione poco felice che riguardava la sua bisnonna. Luciano Punzo ha infatti rivelato che la sua bisnonna veniva picchiata dal marito lasciando intendere di essere cresciuto con quei valori: “Oggi tutti quanti si mettono a cambiare ragazzo quando non va più bene. Perché non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare. In passato, la mia bisnonna o la nonna… Erano altri tempi, l’uomo picchiava la donna. Per farti capire. Io non voglio questo e non lo vorrei mai nella vita. Quello era amore, a lei stava pure bene questa cosa perché alla fine quello è lui. Capito? Io sono cresciuto con quei valori, non posso farci niente”.

I fan del reality si sono detti sconvolti da quanto dichiarato da Luciano Punzo e attendono la ramanzina di Alfonso Signorini. Nella puntata di questa sera, il conduttore ne parlerà o preferirà tacere su questa vicenda?











