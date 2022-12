Luciano Punzo svela un retroscena sull’ex compagna Valeria Iacomini/ “Ci siamo lasciati…”

In che rapporti è rimasto Luciano Punzo con l’ex compagna Valeria Iacomini?

Luciano Punzo parla della nascita della figlia. Il concorrente del Grande Fratello Vip si è ritrovato a parlare in veranda con Attilio Romita e Sarah Altobello. La modella non nasconde il desiderio di diventare madre mentre Luciano interviene spiegando di essere felice per aver avuto la possibilità di diventare già padre. A tal proposito, approfittando del discorso, il modello decide di raccontare il primo ed emozionante incontro con la sua bambina. “Com’era bella” esclama, ammettendo di essersi sorpreso per così tanta bellezza.

Ad intervenire nel discorso è Antonella la quale, curiosa di scoprire qualcosa in più sulla vita del suo coinquilino, non esita a chiedere notizie sul suo attuale rapporto con Valeria, nonché la mamma di sua figlia: “Io e la mia compagna ci siamo lasciati quando mia figlia aveva compiuto 2 anni e mezzo”. Luciano spiega di essere rimasto in ottimi rapporti con la madre della bambina: “Ci sentiamo sempre. A volte mangio anche a casa sua e anche le feste le trascorriamo insieme”. “C’è un bellissimo rapporto con lei” afferma il VIP e dice che, pur essendosi lasciato con la donna dopo due anni dalla nascita della bambina, ad oggi conserva con lei ancora uno splendido rapporto.

Luciano Punzo e l’amicizia con Oriana Marzoli: “Mi ricordi…”

Luciano Punzo ha legato molto nella casa del Grande Fratello Vip con Oriana Marzoli. L’influencer si dice molto riconoscente della sensibilità del VIP, dal suo modo di saper cogliere sempre le sfumature del suo essere. Punzo ha anche dato dei consigli a Oriana su come comportarsi con Antonino Spinalbese ma anche in altre circostanze. Luciano le ricorda una persona a cui è tanto legata: “Mi ricordi il mio migliore amico, sei così simile a lui”. Sia negli atteggiamenti, ma anche nel modo di essere, i due ragazzi, racconta Oriana, sono accomunati anche dalla bontà d’animo. “Mi ascolti tanto” confida la influencer e non può che ammettere quanto sia trasparente Luciano, quanto i suoi occhi esprimano verità.

Il VIP ne è molto contento, sia per queste parole, sia per le lusinghe, sia per questo rapporto e ammette: “Ti voglio bene”. Insieme a Sarah, anche Luciano è importante per la concorrente e Luciano afferma: “Hai un migliore amico a Madrid e magari ne avrai anche uno in Italia”. Il modello, poi, sottolinea che la sua è apprensione, sebbene creda nelle seconde possibilità e nella facoltà di cambiare le proprie situazioni, occorre stare attenti e il suo ruolo sarà questo, confida: le starà accanto.











