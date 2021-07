Luciano Punzo, Temptation Island / “Stefano? Non condivido come guarda le donne”

Manuela Carriero e Stefano Sirena si sono lasciati nell’ultima puntata di Temptation Island 2021. Entrambi hanno iniziato una nuova relazione con i single conosciuti durante il programma: Stefano frequenta Federica, mentre Manuela è fidanzata con Luciano Punzo. Intervistato a Uomini e Donne Magazine, Luciano ha parlato del rapporto con Manuela ma anche dell’impressione che si è fatto di Stefano: “Da quello che ho potuto sentire attraverso Manuela e la messa in onda del programma, non condivido affatto il suo atteggiamento e il suo linguaggio, come il suo modo di guardare le donne”. Dopo la fine del programma, però, Stefano ha ammesso i suoi errori nella relazione con l’ormai ex fidanzata: “In lei vedevo la madre dei miei figli. Ma i problemi erano tanti. E l’errore più grande, che oggi non rifarei, è stato quello di tradirla”.

Alessandro di Temptation Island: spuntano insulti razzisti/ Deianira Marzano attacca

Luciano Punzo: i progetti futuri con Manuela Carriero

Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2021, dopo il falò di confronto con Stefano, Manuele e Luciano si sono scambiato un bacio appassionato. Intervistato da Uomini e Donne Magazine Luciano ha ripercorso quei momenti: “La vedo arrivare bella come non mai in tutta la sua eleganza e femminilità… Io quasi non riuscivo più a parlare… mi sono avvicinato sempre di più al suo viso fino a sfiorarle leggermente le labbra… fino a quando non si è lasciata andare a me”. In questi giorni, sui social, Luciano e Manuela appaino più felici che mai insieme e stanno già facendo progetti insieme per il futuro: “Abbiamo qualche progetto ma vediamo cosa la vita ci presenterà… so solo che per adesso ho una persona al mio fianco rara e importante e che voglio vivermi tutti i giorni”, ha detto Luciano Punzo.

LEGGI ANCHE:

Luciano Punzo e Manuela, critiche dopo Temptation: "Lui è pagato"/ Lei replica cosìLuciano Punzo: "Manuela non ha mai bevuto una birra"/ Dopo Temptation Island...

© RIPRODUZIONE RISERVATA