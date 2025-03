Morto il 26 ottobre 2016 nella sua dimora romana, Luciano Rispoli viene ricordato ancora oggi per essere stato uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Famosi sono i suoi programmi “Parola mia” e “L’Ospite delle due“, ideati e condotti interamente da lui. L’uomo era affetto da una grave malattia cardiaci, e all’epoca la notizia della sua morte era stata diffusa da Mariano Sabatini, collega e amico che gli è stato accanto fino all’ultimo. Al momento della sua scomparsa molti grandi della televisione si sono stretti intorno alla sua famiglia, in particolare alla moglie Teresa Betto.

Con lei si era sposato nel 1962 e il loro matrimonio è stato piuttosto speciale, dato che a celebrarlo nella chiesa di San Giovanni Rotondo era stato lo stesso Padre Pio. Le nozze hanno rappresentato senza dubbio un momento importantissimo della loro vita, dato che successivamente, i due sono stati uniti fino all’ultimo minuto. Poco si sa su chi è Teresa Betto, se non che anche lei era parte attiva del mondo Rai. Qui, ha diretto alcuni programmi educativi fino alla fine degli anni ’80. Compagna discreta ed estremamente elegante, ha accompagnato Luciano Rispoli per tutto il corso della sua carriera.

Luciano Rispoli, il matrimonio “improvvisato” e la nascita dei tre figli: “Padre premuroso e presente”

Luciano Rispoli e la moglie Teresa Betto si erano conosciuti in Piazza del Popolo, salutandosi dalle finestre di due palazzi diversi. Particolare è stato il loro matrimonio, celebrato alle 5 del mattino nella totale pace e nel silenzio assoluto, e secondo alcune indiscrezioni, le nozze sono state vissute come un evento intimo e piuttosto improvvisato. Dalla loro relazione sono nati poi tre figli: Andrea, Valeria e Alessandro. I due maschi sono gemelli, mentre la ragazza è la sorella più grande. Durante la sua vita, Luciano Rispoli è stato un padre presente e molto premuroso.

Nonostante il lavoro caotico lo ha sempre assorbito tanto, non ha mai fatto mancare nulla ai figli e ha cercato di fare il possibile per stare con la famiglia. Teresa Betto, sua moglie, lo ha spesso descritto come un uomo burbero ma estremamente affettuoso, esaltandone le lodi di padre. Oltretutto, è sempre stato attento al fatto che i figli crescessero indipendenti e non brillassero della sua fama.