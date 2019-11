Luciano Roberti, morto storico collaboratore Articolo 31/ Commozione sui social

E’ morto Luciano Roberti, famoso in particolare nel mondo della musica italiana, e più precisamente del rap, per essere stato a lungo uno dei membri dello staff degli Articolo 31. A comunicare per primo la triste notizia è stato il disc jockey Dj Enzo attraverso la propria pagina Instagram, con un bello scatto “d’annata” di Roberti affiancato da J Ax, con annessa la didascalia: “Un giorno in una jam underground a Torino, durante una sfida di frestyle un mc si prese gioco degli articolo, due minuti dopo Luciano andò a prenderlo a schiaffi, dicendogli non permetterti di parlare male dei miei fratelli in mia presenza. Luciano ci mancherai”. A seguito è poi uscito allo scoperto Angelo Roberti, il fratello dello scomparso, pubblicando un toccante messaggio in ricordo del proprio famigliare. Quindi è stata la volta di Dj Jad, storico fondatore degli “Articoli” assieme a J Ax.

LUCIANO ROBERTI, MORTO COLLABORATORE ARTICOLO 31: IL RICORDO DEL FRATELLO

Numerosi i commenti dei fan in ricordo appunto dello storico membro dello staff degli Articoli 31, fra cui questo ragazzo che ha scritto: “Non ho assistito all’episodio, ma se non erro, riconoscendo la maglietta di Ax che incrociai a seguito di una conferenza stampa in cui era presente anche Mogol, credo tu stia parlando del Lingotto di Torino nel ‘97. Non conoscevo Luciano di persona, ma incontravo molto spesso Angelo [Roberti, il fratello ndr] a quei tempi al Regio. Ho molta nostalgia di quei tempi. Detto ciò, mi spiace molto Enzo”. Angelo Roberti, fratello di Luciano e noto break dancer, anch’egli collaboratore degli Articoli 31, ha invece pubblicato una vecchia foto in compagnia dello scomparso, scrivendo: “Ti voglio ricordare così giovane e felice. Mi hai insegnato ad amare l Hip Hop ed ora è anche grazie a te se sono quello che sono. Buon viaggio fratello mio… Ciao Luciano, cavaliere di 1000 battaglie!!”. Non sono state rese note le cause della morte, e non è nemmeno chiara l’età dello stesso defunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA