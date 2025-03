Luciano Spalletti, nato a Certaldo nel 1959, è il tecnico della nazionale italiana. Dopo aver giocato in varie squadre toscane e non soltanto, ha chiuso la carriera all’Empoli e proprio nel club toscano ha iniziato ad allenare, fino ad arrivare alla prima squadra. Successivamente è passato ad allenare la Sampdoria, poi il Venezia, l’Udinese e altri club ancora fino a giungere alla Roma, che ha allenato dal 2005 al 2009. Per i successivi cinque anni ha allenato lo Zenit San Pietroburgo, mentre nella stagione 2016-2017 è tornato in giallorosso. Per due anni, dal 2017 al 2019, ha allenato l’Inter e successivamente il Napoli, con il quale ha vinto lo scudetto, il primo dopo i due di Maradona. Dal 2023 è Commissario tecnico dell’Italia. Non solo calcio nella vita di Luciano Spalletti, che è molto legato alla famiglia, alla moglie Tamara e ai suoi tre figli, che ritiene il suo vero trionfo, al di là dei successi calcistici che anche non mancano.

Luciano Spalletti, chi è: “Niente può scalfirmi”

Siamo abituati a conoscere il lato pubblico di Luciano Spalletti, quello che si vede in campo o attraverso una tv, quando a fine partita si lascia andare ai microfoni dei giornalisti commentando quanto accaduto sul rettangolo verde. Ma al di là dell’allenatore, chi è davvero Luciano Spalletti? La sua passione, oltre il calcio, è la natura. Per questa ragione sulle colline senesi ha una fattoria, o meglio, una tenuta, con animali, alberi, piante. Il contatto con la natura, per un animo contadino come il suo, è tutto.

Proprio quando è a contatto con Madre Natura, Luciano Spalletti sente vicini i suoi cari che non ci sono più. Parliamo del papà e del fratello, che ha perso prematuramente. “Ho perso mio fratello Marcello, una roccia. E mio padre Carlo, ancora più forte. Null’altro può scalfirmi” ha dichiarato il ct della Nazionale al Corriere della Sera. Due gravi perdite che ancora oggi pesano come macigni nella sua vita.