Luciano Spalletti nuovo allenatore Nazionale Italiana?/ Successore di Roberto Mancini se… (14 agosto 2023)

NUOVO ALLENATORE NAZIONALE ITALIANA: LUCIANO SPALLETTI GRANDE FAVORITO

Luciano Spalletti è sicuramente il nome più caldo come nuovo allenatore della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Roberto Mancini che sono cadute ieri come un fulmine a ciel sereno sul calcio italiano, tuttavia per essere “incoronato” come successore dell’ormai ex c.t. Roberto Mancini la Figc sta continuando a lavorare sulla clausola da tre milioni di euro che vincola ancora Luciano Spalletti al Napoli. Per la panchina dell’Italia il presidente federale Gabriele Gravina e i suoi uomini hanno quindi individuato Luciano Spalletti come priorità, ma se possibile senza pagare i tre milioni previsti dal vincolo entrato in vigore quando Spalletti non ha accettato il rinnovo con il Napoli – che, come ricorderete, era stato formalizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis attraverso una Pec.

Mancini, la mamma Marianna: "Addio alla Nazionale? Non lo sapevo"/ "Non ha superato la morte di Vialli"

La Federcalcio vorrebbe interpretare questo vincolo come una clausola di non concorrenza, per ostacolare lo sbarco di Spalletti sulla panchina di un club concorrente del Napoli, problema che non si potrebbe se invece il tecnico tricolore diventasse il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Gli Azzurri (Italia) infatti non possono essere considerati come una concorrente… degli azzurri (Napoli). Gravina lavorerà su questo per avere la fumata bianca nell’arco di 24-48 ore, dal momento che la Figc ha fretta di risolvere il problema creato dalle dimissioni di Roberto Mancini, considerando che a settembre ci saranno due partite fondamentali per il girone di qualificazione per i prossimi Europei 2024.

Roberto Mancini perché si è dimesso dalla Nazionale?/ Choc Italia, Figc caos: “a breve il nuovo allenatore”

LE ALTERNATIVE A LUCIANO SPALLETTI COME NUOVO ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA

I vantaggi di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Nazionale Italiana e successore di Roberto Mancini sarebbero legati innanzitutto alla conferma del 4-3-3 come modulo tattico già utilizzato dal commissario tecnico uscente, inoltre nessuno meglio di chi ha vinto lo scorso campionato può conoscere l’attuale Serie A. Curiosità: Coverciano sarà anche molto vicina a casa per Luciano Spalletti, che di conseguenza durante i periodi di pausa della Nazionale (molto più numerosi di quelli di un club) potrebbe continuare a vivere a la Rimessa, il suo agriturismo di lusso che si trova a Montaione, in provincia di Firenze come Coverciano.

Luciano Spalletti: "Anno sabbatico? Non proprio" / Il futuro e una frecciatina ad Allegri (5 luglio 2023)

Tra le alternative a Luciano Spalletti come successore di Roberto Mancini e quindi nuovo allenatore della Nazionale Italiana ci potrebbero essere nomi quali Daniele De Rossi e Gigi Buffon, che però pagherebbero la molto scarsa (De Rossi) o addirittura totale mancanza (Buffon) di esperienza come allenatori. Sullo sfondo c’è anche Gennaro Gattuso e soprattutto Antonio Conte, per il quale sarebbe un bis sulla panchina dell’Italia. Qui potrebbe pesare uno stipendio ancora più alta, quindi se non ci saranno problemi con la clausola il futuro dovrebbe essere di Luciano Spalletti, ma staremo a vedere, tutto si deve decidere in pochi giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA