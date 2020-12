Luciano Spinelli, chi è?/ Foto, Tiktoker idolo del bimbi sbarca a Junior Bake Off?

Luciano Spinelli è un Tiktoker idolo dei bambini che probabilmente sarà anche il primo ospite di Junior Bake Off Italia 2020. Il talent cook show con mini pasticcieri andrà in onda stasera per la prima volta su Real Time, andiamo a scoprire chi è questo ragazzo molto amato dai più giovani. Il classe 2000 conta ben 7.2 milioni di follower e proprio per questo viene conosciuto “il re” per eccellenza nel nostro paese nella sua categoria. Anche se si va su Instagram la musica non cambia con Luciano che conta ben 1.9 milioni di follower che gli hanno permesso di diventare noto anche tra i più grandi. Staremo a vedere se davvero si presenterà tra i bimbi oggi.

Luciano Spinelli ospite a Junior Bake Off, chi è?

Luciano Spinelli, probabilmente ospite a Junior Bake Off, ha raggiunto il successo grazie a un inizio molto importante su Musically.ly e su Youtube dove ha un canale da oltre 600mila iscritti. In poco tempo Luciano si è affermato nel nostro paese anche se magari, nonostante i numeri stratosferici, i più grandi non lo conosceranno. I suoi contenuti? Si diletta nei scoppiettanti balletti che propone il canale del nuovo social più seguito del mondo. Nonostante questo se si va a studiare il suo profilo su Instagram si scopre subito che non ci troviamo di fronte a un ragazzo superficiale, ma a un personaggio di grande cuore e molto intelligente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA