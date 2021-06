Luciano Spinelli: “Sono gay”/ Il coming out sui social: “Orgoglioso di me stesso”

Luciano Spinelli, famoso youtuber e tiktoker, attraverso i suoi canali social, ha fatto coming out. Classe 2000, attraverso un lungo periodo di riflessione, Luciano Spinelli ha deciso di raccontarsi ai fans e l’ha fatto sia con un post pubblicato su Instagram che con un toccante video in cui ripercorre quello che è stato tutto il suo percorso. “Sì, sono gay”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto in cui sulle guancie ha una bandiera arcobaleno. Nel video in cui racconta tutte le tappe della sua vita, Luciano ricorda anche la sua infanzia quando si sentiva giudicato perchè chiedeva il dvd de La Sirenetta. “Per molti era insolito vedere un bambino che per Natale voleva il DVD de La Sirenetta e un bambolotto, piuttosto che delle macchinine o una pistola giocattolo. E se per molti era bizzarro, lo era ancora di più la mia voglia di vestirmi da principessa per Carnevale”, racconta il tiktoker.

Luciano Spinelli e il coing out: “Sono gay, ma sono soprattutto Luciano”

Luciano Spinelli si racconta a 360 gradi nel video pubblicato sul suo canale You Tube in cui ripercorre tutte le tappe di un percorso che l’hanno portato ad avere consapevolezza di se stesso. “Grazie a questo percorso sono la persona che sono oggi. Negli anni ho capito che questo periodo mi è servito, ciascuno ha bisogno dei propri tempi, non bisogna avere fretta. Sono cresciuto, mi sono innamorato e ho avuto le mie delusioni. Ho riso e ho pianto, ho conosciuto e lasciato andare tante persone. Ho capito chi sono e ho imparato ad amarmi ed apprezzarmi, orgoglioso di me stesso. Non c’è niente di sbagliato. Sono gay, ma prima di tutto sono Luciano“, conclude Luciano che sta ricevendo tantissimi messaggi di stima e affetto da parte dei fans.

