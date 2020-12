Luciano Spinelli/ Video, il Tiktoker ospite di Junior Bake Off: bimbi impazziti!

Luciano Spinelli sarà l’ospite di stasera, 18 dicembre 2020, a Junior Bake Off. Il giovanissimo Tiktoker è l’idolo dei più piccoli e in questo ultimo periodo ha conquistato una popolarità pazzesca. Basti pensare che nonostante sia appena un classe 2000 conta già 7.2 milioni di follower su TikTok e su Instagram ben 1.9 milioni di fan che lo seguono. Nelle anticipazioni, andate in onda alla fine della prima puntata del talent, lo abbiamo visto letteralmente sommerso dai bimbi protagonisti del programma di Real Time.

Sarà interessante capire cosa porterà sotto al tendone e se sarà protagonista di uno dei suoi soliti balletti come gli abbiamo già visto fare per tantissime volte proprio sul nuovo social che fa impazzire i più piccoli. L’appuntamento è per le 21.20 su Real Time.

Luciano Spinelli, TikTok un fenomeno in rapida crescita

I social network hanno dato a Luciano Spinelli la possibilità di esprimersi, ma non è l’unico che negli ultimi mesi ha riscosso successo grazie a TikTok. La regina assoluta è Charli D’Amelio una ragazza del Connecticut negli Stati Uniti considerata una delle più importanti Tiktoker in giro per il mondo, conta la cifra impressionante di 103 milioni di follower. Virginia Montemaggi è invece la numero uno nel nostro paese con più di 5 milioni di follower, una 17enne di Grosseto che ha conquistato il nostro paese e che probabilmente nei prossimi anni vedremo in televisione. Il ragazzo invece che ha avuto fino a questo momento più successo è Valerio Mazzei esploso anche grazie ai video in coppia con Marta Losito.

