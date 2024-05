Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti/ Lei: “Ecco perché dopo 60 anni lo amo ancora”

Gigliola Cinquetti e il marito Luciano Teodori: “Insieme da 60 anni perché mi fa morire dal ridere”

Interverrà nuovamente a I Migliori Anni questa la cantante Gigliola Cinquetti ed il molti si chiedono chi è il marito Luciano Teodori che da sessant’anni è al suo fianco? Nato il 5 settembre del 1950, ha dunque quasi 73 anni d’età è un giornalista originario di Tivoli, in provincia di Roma. È un giornalista ha 28 anni incontra e si innamora di Gigliola Cinquetti, l’anno successivo si sposano e da allora non si sono mai lasciati.

Gigliola Cinquetti e il marito Luciano Teodori si sono sposati sul finire degli anni ’70 ed hanno due figli: Giovanni, nato nel 1980, e Costantino, del 1984. In una recente intervista la cantante sul marito ha confessato qual è il segreto di un matrimonio così duraturo: “È l’uomo della mia vita. Mi ha sempre divertito da morire e mi diverte ancora da morire perché è spiritoso”. C’è quindi un segreto, per così dire, a legare i due coniugi strettamente. Il segreto delle risate, della comicità condivisa, dell’ironia che si comprende a vicenda.”

Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti ed il ‘matrimonio segreto’: “Non l’ho detto a nessuno per preservare quel momento”

In pochi sanno una curiosità sulle nozze di Gigliola Cinquetti con il marito Luciano Teodori: i due innamorati sono convolati a nozze in pieno segreto, nel lontano 1979, e poco o nulla si è saputo della loro unione per moltissimo tempo. La Cinquetti spiego in maniera molto naturale ed ingenua il perché di questa scelta particolare: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento”.











