Luciano Teodori, marito di Gigliola Cinquetti/ Le nozze a sorpresa nel 1979

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti. Il giornalista e la cantante stanno insieme da più di quarant’anni, si sono sposati nel 1979. Qualche mese fa, ospiti nel salotto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, hanno raccontato come è iniziata la loro storia d’amore. Si sono conosciuti per caso sull’Isola di Ponza, dove erano entrambi in vacanza: lui in tenda con gli amici romani dell’università, lei in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona. Successivamente si sono incontrati alle due volte: “Finché poi alla terza non ci siamo più lasciati un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati”, ha raccontato la cantante su Rai 1. I due si sono sposati in gran segreto, senza dirlo a nessuno, nemmeno ai parenti e agli amici, e per diverso tempo hanno mantenuto il segreto.

Il matrimonio “segreto” di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori

Il matrimonio di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori ha dato adito a molti pettegolezzi: “Un’amica di mia madre diceva che non sarebbe durata perché tra noi c’era solo una grande attrazione fisica. E menomale che c’era solo quella, forse è per questo che dura!”, ha rivelato la Cinquetti. Luciano, oggi professore di geopolitica all’Università la Sapienza, ha colpito la giovane Gigliola per il suo anticonformismo e il “suo essere completamente un uomo libero”. Teodori, invece, è rimasto subito affascinato dalla grazia di Gigliola: “Per me la grazia vuole dire intelligenza, attenzione, cultura, anticonformismo e soprattutto ironia, non prendersi mai troppo sul serio”. Luciano e Gigliola Cinquetti hanno avuto due figli, Giovanni (giornalista) e Costantino (architetto), che hanno partecipato alla seconda edizione Pechino Express come la coppia dei “figli di”.

