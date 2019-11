Luciano Teodori marito Gigliola Cinquetti/ Il matrimonio “in segreto” e i due figli Giovanni e Costantino

Il giornalista Luciano Teodori è conosciuto di certo più come marito di Gigliola Cinquetti che come professionista. In quegli anni in cui i due si sono sconosciuti, a distanza di oltre un decennio dalla prima vittoria della cantante al Sanremo del ’64, Gigliola stava vivendo infatti un momento di estrema popolarità. Ha 29 anni quando diventa ufficialmente la moglie di Teodori, con cui avrà i due figli Giovanni e Costantino, conosciuti al pubblico italiano grazie alla partecipazione alla seconda edizione di Pechino Express. Il matrimonio con Teodori spingerà inoltre l’artista ad abbandonare le scene per dedicarsi al ruolo di moglie e mamma, anche se in seguito il giornalista deciderà di contribuire a farla ritornare sotto ai riflettori, organizzando concerti ed eventi come Tuffo al cuore, il live ideato nel 2012 con gli arrangiamenti del direttore Valter Sivilotti.

LUCIANO TEODORI E IL MATRIMONIO CON GIGLIOLA CINQUETTI

Prima del ritorno alla musica, la Cinquetti però indosserà i panni del giornalista, realizzando servizi per Rai e Fininvest. “Fu un’esperienza bellissima. Una chiacchierata molto intima che facemmo con Tortora, passeggiando per Milano”, racconta a fine anni Ottanta a Repubblica, parlando dell’intervista fatta ad Enzo Tortora con il marito e trasmessa da Tivvù tivvù. Il matrimonio fra Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti rimarrà per qualche tempo lontano dai riflettori, per volontà della cantante. Negli anni Settanta infatti la sua popolarità la spingeva spesso sotto ai riflettori mediatici, anche e forse soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento”, racconta Gigliola in una lunga intervista concessa al figlio Giovanni Teodori, il primogenito nato dalla sua unione con il consorte.

LA CERIMONIA PIÙ CHE PRIVATA

Luciano e la Cinquetti sceglieranno tra l’altro di fare una cerimonia più che privata, invitare solo parenti e amici. “Dopo sposata avevo difficoltà a dirlo, anche agli amici!”, continua la cantante. Nel privato però Teodori diventerà un maestro di vita per Gigliola, tanto da scegliere di lasciarsi trasportare dal giornalismo e di seguirlo in diverse interviste. Oggi, 17 novembre 2019, Gigliola Cinquetti sarà ospite di Domenica In per raccontarsi fra privato e pubblico. Parlerà anche del marito? Oppure Luciano rimarrà, ancora una volta e per propria volontà, nell’ombra per difendere il suo carattere riservato?



