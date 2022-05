Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ Il matrimonio in segreto perché…

Luciano Teodori è il marito della celebre cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana Gigliola Cinquetti. Il loro matrimonio, come raccontato più volte dalla showgirl, si è tenuto in grande segreto, lontano da sguardi indiscreti e pettegolezzi. “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno“, aveva spiegato l’artista.

Gigliola Cinquetti, veronese classe 1947, famosa soprattutto per il singolo La pioggia che ha riscosso popolarità oltre i confini nazionali, arrivando persino in Francia, si è tolta parecchie soddisfazioni nel corso degli anni. Sono infatti numerosi i traguardi che ha raggiunto in campo artistico, tra cui il Premio Giulietta alla donna e alla carriera nel 2008. Per quanto riguarda la storia d’amore con Luciano Teodori, la Cinquetti ha confessato di aver avuto difficoltà, in passato, a nascondere quel passo così importante agli affetti più stretti.

Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti: “Matrimonio segreto? Volevamo preservare quel momento”

“Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento”, aveva raccontato Gigliola a proposito del matrimonio con Luciano Teodori. Nonostante la segretezza – durata alcuni anni – della loro unione, i due hanno continuato le rispettive carriere senza per questo rinunciare alla popolarità e alla fama. Luciano Teodori lavora come giornalista, una passione che ha passato a tutta la famiglia. Anche sua moglie Gigliola Cinquetti, infatti, per un periodo ha deciso di imboccare questa strada realizzando servizi per emittenti importanti Rai e Fininvest (oggi Mediaset). Uno dei loro figli, poi, si è persino laureato in Giornalismo, evidentemente ammaliato dalla passione del papà.

